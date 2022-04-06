Akşam Postası / 6 Nisan 2022

Ümit Özdağ’ın cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın partisinin cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

AKP’den enflasyon için yeni ‘çözüm’: Fiyat sabitleme önerisi masada

Hükümet, enflasyonun yükselmeye devam etmesi üzerine bazı temel tüketim maddelerinde fiyat sabitlemeyi tartışıyor. AKP MKYK toplantısında ele alınan konuya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da sıcak baktığı belirtildi.

16 aydır Covid pozitifti, 86’ncı test negatif çıktı: İlk iş torununa sarıldı

Lösemi tedavisi gören ve 19 Aralık 2020’den bu yana tüm Covid-19 testleri pozitif çıkan 56 yaşındaki Muzaffer Kayasan’ın önceki gün yaptırdığı 86’ncı test negatif çıktı.

İstanbul’da toplu taşımaya yüzde 40 zam

İstanbul’da toplu taşımaya yüzde 40 zam yapıldı.

Madencilik 2140’ta bitecek: 19 milyonu çıktı, geriye 2 milyon Bitcoin kaldı

Madenciliği tamamlanan Bitcoin sayısı 19 milyona ulaştı. Dolaşımdaki toplam Bitcoin sayısı 21 milyona ulaştığında madencilik faaliyeti sona erecek. Uzmanlara göre bu sayıya ulaşılması 2140’ı bulacak.

Varank’la Nebati’den bol esprili TOGG sürüşü: İki tur atacaktım, bırakmıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin katıldığı yerli otomobil TOGG’un deneme sürüşünde ‘şakalar‘ havada uçuştu.

Ruble savaş öncesi seviyesine döndü

Dolar/ruble paritesi bugün yüzde 2,54 düşüşle 81’e düştü.

Karadeniz’de üçüncü mayın: İmha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kocaeli Kefken açıklarında tespit edilen mayının imha edildiğini duyurdu.

‘Depreme dayanıklı, işe yakın olsun’ devri bitti: Kiralık konutta tek kriter artık fiyat

Fiyatı son bir yılda yüzde 100’ün üstünde artan kiralık konutlarda vatandaşın tek kriteri artık fiyat.

İYİ Parti İstanbul il başkanına saldırıya bir yıla kadar hapis istemi

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya saldıran zanlıya bir yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

MHP’li Ersoy’a ‘kesin ihraç’ talebi

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, ‘parti üyeliğinden kesin çıkarma cezası’yla disiplin kuruluna sevk edildi.