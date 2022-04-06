Diken

Yaramazlara biraz batar!

16 aydır Covid pozitifti, 86’ncı test negatif çıktı: İlk iş torununa sarıldı


Lösemi tedavisi gören ve 19 Aralık 2020’den bu yana tüm Covid-19 testleri pozitif çıkan 56 yaşındaki Muzaffer Kayasan’ın önceki gün yaptırdığı 86’ncı test negatif çıktı.

Fotoğraf: AA

İstanbul’da yaşayan ve özel bir şirkette çalışan Kayasan, dört yıl önce konulan lösemi teşhisinin ardından başarılı bir tedavi süreci geçirdi.


Lösemi sonrası toparlanma aşamasında kendisini izolasyona almasına karşın Covid-19’a yakalandı ve nefes darlığı, yürüme güçlüğü, görme kaybı, iştahsızlık gibi şikayetlerle kaldırıldığı hastanede uzun süre tedavi gördü.

Kayasan’ın 19 Aralık 2020’den bu yana yaptırdığı 85 testin tamamı pozitif sonuçlandı.

Önceki gün yaptırdığı 86’ncı test sonunda negatif çıkan Kayasan’ın izolasyon süreci 16 ay sonunda bitti.

Testi negatif çıktıktan sonra ilk iş dört aylık torunu Gökay Emin’i öpüp sarıldığını dile getiren Kayasan, Sabah’tan Ceyhan Torlak’a “Torunumu daha önce hep camın arkasından sevmiştim. Sarılıp öpememiştim. Ona ilk kez sarılmak muhteşem bir duygu” dedi.

SON HABERLER

Kiralık ev ‘çıkmaz sokakta’: ‘Nikah tarihimizi erteledik’

AYŞEGÜL KASAP [email protected] @aysegul_kasap Türkiye’de kira fiyatları enflasyondan daha hızlı artıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yapılan artış enflasyondan da daha fazla. Bunun iki nedeni var; Türkiye’deki ekonomik kriz ve konut yetersizliği. Barınamayan öğrenciler ya da taşınmak zorunda olan ama ev bulamayanlar hep gündemdeydi. Fakat konut probleminin başka bir yüzü daha var. Ev […]