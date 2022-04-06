16 aydır Covid pozitifti, 86’ncı test negatif çıktı: İlk iş torununa sarıldı

Lösemi tedavisi gören ve 19 Aralık 2020’den bu yana tüm Covid-19 testleri pozitif çıkan 56 yaşındaki Muzaffer Kayasan’ın önceki gün yaptırdığı 86’ncı test negatif çıktı.
İstanbul’da yaşayan ve özel bir şirkette çalışan Kayasan, dört yıl önce konulan lösemi teşhisinin ardından başarılı bir tedavi süreci geçirdi.
Lösemi sonrası toparlanma aşamasında kendisini izolasyona almasına karşın Covid-19’a yakalandı ve nefes darlığı, yürüme güçlüğü, görme kaybı, iştahsızlık gibi şikayetlerle kaldırıldığı hastanede uzun süre tedavi gördü.
Kayasan’ın 19 Aralık 2020’den bu yana yaptırdığı 85 testin tamamı pozitif sonuçlandı.
Önceki gün yaptırdığı 86’ncı test sonunda negatif çıkan Kayasan’ın izolasyon süreci 16 ay sonunda bitti.
Testi negatif çıktıktan sonra ilk iş dört aylık torunu Gökay Emin’i öpüp sarıldığını dile getiren Kayasan, Sabah’tan Ceyhan Torlak’a “Torunumu daha önce hep camın arkasından sevmiştim. Sarılıp öpememiştim. Ona ilk kez sarılmak muhteşem bir duygu” dedi.