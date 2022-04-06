MHP’li Ersoy’a ‘kesin ihraç’ talebi

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, ‘parti üyeliğinden kesin çıkarma cezası’yla disiplin kuruluna sevk edildi.

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Ersoy, “Açıklanan rakamların üstünde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek” demesinin ardından partisi tarafından tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmişti.

MHP Merkez Disiplin Kurulu başkanı avukat Halil Öztürk, bugünkü açıklamasında, Ersoy’un ‘kesin çıkarma talebi’yle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edildiği duyuruldu.

Ersoy ne demişti?

Kayseri’de katıldığı televizyon programında enflasyon ve ekonomiye ilişkin konuşan Ersoy, yurttaşın enflasyondan ‘inanılmaz derecede mustarip olduğunu’ belirterek şunları söylemişti: “Açıklanan rakamların üstünde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor.

Dünya ekonomilerini ülke ülke değerlendirdiğimizde dünya ülkelerin bunları aşacak altyapısı bizden 30 sene önce oluşmuş maalesef. Gerçekten bunları kabul etmek lazım. ‘Dünyada pandemi var. Böyle oldu, enerji krizi var böyle oldu’ demek yerine biz önümüzdeki süreçte ne yaparız? Bu, bir kaçamak. Tamam dünyada ekonomik kriz var, bizde de var. Bunu çözmeyecek miyiz yani? Bu doğru değil. Bu yaklaşımı ben kabul etmiyorum.”

Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kendisine klasik otomobil hediye etmesiyle biliniyor. Bahçeli, 6 Mayıs’ta Ankara’da tur attığı ’06 BJK 001′ plakalı 1988 model Ford Mustang otomobilini, MHP’li vekile hediye etmişti.