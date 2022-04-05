‘Enflasyon açıklananın üstünde’ diyen MHP’li Ersoy disiplin kuruluna sevk edildi

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy parti politikalarına aykırı olduğu belirtilen sözleri nedeniyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi.

Ne demişti?

Enflasyon rakamları ve ekonomiye ilişkin konuşan Ersoy, vatandaşın enflasyondan ‘inanılmaz derecede mustarip olduğunu’ belirterek şunları söylemişti: “Açıklanan rakamların üstünde enflasyon oranları var. Zamlar bu milletin belini büküyor. Bunlar gerçek. Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları yok sayamayız. Bir şey yok saydığınızda problem ortadan kalkmıyor ve bu tepkiyi getiriyor.”

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) martta resmi enflasyonu aylık yüzde 5,46, yıllıksa yüzde 61,14 verdi. Bu rakam, son 20 yılın da zirvesi.

Bağımsız sosyal bilimcilerin kurduğu Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göreyse söz konusu ayda yıllık enflasyon 142,68’e ulaştı.