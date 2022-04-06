Karadeniz’de üçüncü mayın: İmha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kocaeli Kefken açıklarında tespit edilen mayının imha edildiğini duyurdu.
Rusya’nın denizden askeri çıkarma yapma ihtimaline karşı Ukrayna, Odessa açıklarında savaş gemilerine karşı deniz mayınları yerleştirmişti. Mayınların fırtına sonucu çıpalarından koparak Karadeniz’de sürüklenmeye başladığı duyurulmuştu.
İstanbul Boğazı’nın Karadeniz tarafında tespit edilen iki mayın da imha edilmişti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Mayın avlama gemilerimiz, deniz karakol uçaklarımız hepsi teyakkuz halinde” demişti.
Kocaeli Kefken’de üçüncü mayının tespit edildiği ve bölgenin emniyete alındığı bildirildi.
Yaklaşık iki saat sonra ise mayının imha edildiği açıklandı.