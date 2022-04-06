AB’den Rusya’ya ilk enerji yaptırımı: Kömür ambargosunun karşılığı ne kadar?

Avrupa Birliği (AB) Ukrayna savaşı sonrası kömür ambargosuyla ilk kez Rus enerji sektörünü hedef aldı.

Fotoğraf: AA

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen dün Rusya’ya karşı uygulanacak 5’inci yaptırım paketi kapsamında, ülkeden yılda 4 milyar avro değerinde kömür ithalatına yasak getireceklerini bildirmişti.

Rusya, Endonezya ve Avustralya’nın ardından dünyanın en büyük üçüncü kömür ihracatçısı.

AB’nin doğal gaz ve petrolde olduğu gibi kömürde de Rusya’ya yüksek oranda bağımlılığı var.

AB 2020’de 79 milyon tonluk kömürün yaklaşık yüzde 54’ünü (43 milyon ton) Rusya’dan ithal etti.

Almanya ve Polonya, AB’de Rusya’dan en fazla kömür ithal eden ülkeler.

Almanya’nın termal kömür ithalatının yüzde 67’si, Polonya’nınsa yüzde 80,7’si Rusya’dan.

Kömürün payı

Rusya’nın kömür ihracatı 2021’de 262 milyon ton.

Çin, kömürde yüzde 25’lik payla en büyük alıcı. Avrupa ülkelerinin genelinin payıysa yüzde 32.

Kömür ithalatına ambargo kararı önemli bir adım olarak görülse de, bu kararın ekonomik karşılığı petrol ve doğalgaza göre düşük.

Savaşın başladığı 24 Şubat’tan beri AB’nin Rusya’dan doğalgaz, kömür, petrol ve petrol ürünleri ithalatı yaklaşık 19,6 milyar avro. Bu rakamın sadece 720 milyon avrosu kömür ithalatı.