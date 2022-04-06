Diken

Yaramazlara biraz batar!

AB’den Rusya’ya ilk enerji yaptırımı: Kömür ambargosunun karşılığı ne kadar?


Avrupa Birliği (AB) Ukrayna savaşı sonrası kömür ambargosuyla ilk kez Rus enerji sektörünü hedef aldı.

Fotoğraf: AA

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen dün Rusya’ya karşı uygulanacak 5’inci yaptırım paketi kapsamında, ülkeden yılda 4 milyar avro değerinde kömür ithalatına yasak getireceklerini bildirmişti.


Rusya, Endonezya ve Avustralya’nın ardından dünyanın en büyük üçüncü kömür ihracatçısı.

AB’nin doğal gaz ve petrolde olduğu gibi kömürde de Rusya’ya yüksek oranda bağımlılığı var.

AB 2020’de 79 milyon tonluk kömürün yaklaşık yüzde 54’ünü (43 milyon ton) Rusya’dan ithal etti.

Almanya ve Polonya, AB’de Rusya’dan en fazla kömür ithal eden ülkeler.

Almanya’nın termal kömür ithalatının yüzde 67’si, Polonya’nınsa yüzde 80,7’si Rusya’dan.

Kömürün payı

Rusya’nın kömür ihracatı 2021’de 262 milyon ton.

Çin, kömürde yüzde 25’lik payla en büyük alıcı. Avrupa ülkelerinin genelinin payıysa yüzde 32.

Kömür ithalatına ambargo kararı önemli bir adım olarak görülse de, bu kararın ekonomik karşılığı petrol ve doğalgaza göre düşük.

Savaşın başladığı 24 Şubat’tan beri AB’nin Rusya’dan doğalgaz, kömür, petrol ve petrol ürünleri ithalatı yaklaşık 19,6 milyar avro. Bu rakamın sadece 720 milyon avrosu kömür ithalatı.

AB’nin beşinci yaptırım paketi hazır: Rus gemileri ve kömür ithalatına yasak

SON HABERLER

S&P’den Türkiye’ye enflasyon uyarısı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) Ülke Notları Direktörü Maxim Ribnikov önümüzdeki günlerde enflasyonu kontrol altına almanın Türkiye için daha da zor olacağını söyledi.

Nisa bebeğin kaldığı hastane: Kesin sonuç belirlenmedi

İstanbul’un Pendik ilçesinde boş arazide bulunan ve acil tıp teknikeri Büşra Durmaz’ın ‘sütannelik’ yaparak Nisa Mihriban ismini verdiği bebeğin sağlık durumunun ciddi olduğu, beyin ölümü açısından kesin sonucun ise daha belirlenmediği bildirildi.

Yazın giyime yüzde 80 zam yolda

Son bir yılda üretim maliyeti iki kata yakın yükselen hazır giyim sektöründe artan maliyetlerin ürün fiyatlarına yansıması sürüyor. Sektör temsilcileri, yaz aylarında fiyat artışının yüzde 80’e ulaşacağını söyledi.

Bir profesörün emekli olamama hikayesi

İstanbul Tıp Fakültesi çocuk kardiyolojisi ve çocuk romatolojisi bilim dalları eski başkanı Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu’nun emekli olamamasının hikâyesi aslında tıp fakültelerinin geldiği durumun tek başına bir göstergesi. 10 ay içinde yerine biri bulunmazsa, çocuk kardiyolojisi bilim dalının kapatılması gündeme gelecek.