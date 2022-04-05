AB’nin beşinci yaptırım paketi hazır: Rus gemileri ve kömür ithalatına yasak

Avrupa Komisyonu, Ukrayna’yı işgal etmesi nedeniyle Rusya’dan kömür ithalatının durdurulması ve Rus gemilerinin Avrupa Birliği (AB) limanlarına girişinin yasaklanmasını içeren yeni yaptırım teklifinde bulundu.

Komisyondan yapılan açıklamada petrol ithalatının da yasaklanması için çalışma yürütüldüğü ifade edildi.

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, üye ülkelere sunulacak teklif hakkında şunları söyledi: “Rusların geri çekildiği Bucha ve diğer bölgelerden gelen dehşet verici görüntüleri hepimiz gördük. Bu vahşet cevapsız bırakılmayacak. Dört yaptırım paketi sert bir etki yarattı ve Kremlin’in politik ve ekonomik imkanları kısıtlandı. Baskıyı daha da artırmamız gerekiyor.“

Von der Leyen yaptırımların AB’nin Rusya’dan her yıl ithal ettiği dört milyar avroluk kömür ile dört Rus bankasını kapsadığını dile getirdi.

Komisyon başkanı şöyle devam etti: “Aralarında petrol ihracatı olmak üzere ek yaptırımlar üzerinde çalışıyoruz.”

Rus gemileri AB limanlarına giremeyecek

Komisyon ayrıca Rus şirketler tarafından işletilen gemilerin AB limanlarına girmesinin engellenmesini teklif etti.

Yasak, tarım ve gıda ürünleri, insani yardım ve enerji taşıyan gemileri kapsamayacak.

Teklife göre Rus ve Belarus menşeli karayolu taşımacılığı şirketleri de yasak kapsamında.

Ayrıca Rusya’ya yıllık 10 milyar avroluk işlem hacmine sahip kuantum bilgisayarları, gelişmiş yarı iletkenler, hassas makineler ve ulaşım ekipmanların satışı da yasaklanacak.

Von der Leyen, 27 ülkeden oluşan birliğin yıllık 5.5 milyar avro tutarındaki kereste ve çimentonun yanı sıra deniz ürünleri ve likör alımını da yasaklayacağını söyledi.