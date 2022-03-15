Yaptırım şampiyonu Rusya: İşgal sonrası sayı 6 bin 400’e ulaştı

Ukrayna’yı işgali nedeniyle dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi haline gelen Rusya’ya yönelik yaptırım sayısı 6 bin 400’e ulaştı.

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24 Şubat’ta başlayan işgalin 20’nci günü geride kaldı. Batılı ülkelerin Moskova’ya yönelik yatırım dalgası devam ediyor. Her geçen gün genişletilerek artan yaptırımlar, finans, enerji, ulaşım ve ticaret alanlarını kapsıyor.

Küresel yaptırım izleme veri tabanı Castellum.ai’nin verilerine göre Rusya’ya 22 Şubat’tan beri 3 bin 646 yeni yaptırım geldi. O tarihten önce uygulanan yaptırım sayısı 2 bin 754’tü. Böylece toplam sayı 6 bin 400’e ulaştı. Rusya’yı 3 bin 616 yaptırımla İran, 2 bin 608 yaptırımla Suriye ve 2 bin 77 yaptırımla Kuzey Kore izliyor. Listenin dördüncüsü Venezuela’ya uygulanan yaptırım sayısı 651. Beşinci ise 510 yaptırımla Myanmar.

İlk sırada AB var

22 Şubat’tan itibaren Rusya’ya yönelik en çok yaptırım kararı alan kurum 678 yaptırımla Avrupa Birliği (AB). AB’yi, 572 yaptırımla Fransa, 568 yaptırımla İsviçre, 511 yaptırımla Kanada ve 464 yaptırımla Avustralya takip etti.

ABD Rusya’ya yönelik 278 yaptırım kararı aldı.

Rusya’ya yönelik yaptırımların 3 bin 257’si bireylere yönelik. 379’u kuruluşları, yedisi gemileri ve üçü uçakları hedef alıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat’ta Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamıştı. Putin’in kararına tepki olarak Batılı ülkeler, 22 Şubat itibarıyla Rusya’ya yeni yaptırımlar ilan etmişti.

Putin, 24 Şubat’ta ise ‘özel askeri operasyon’ başlatıldığını duyurmuştu.