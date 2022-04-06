Ümit Özdağ’ın cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın partisinin cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

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ABB Sözcüsü Volkan Memduh Gültekin, dün Yavaş’la ilgili adaylık iddialarını yalanlamıştı.

FOX TV’de İsmail Küçükkaya’yla Çalar Saat programına katılan Özdağ, ”Zafer Partisi olarak bizim cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş’tır. Biz Yavaş’a çağrımızı yapıyoruz, takdir kendisinindir” dedi.

Yavaş’ı ‘iyi tanıdığını’ ancak İYİ Parti’den istifasından sonra görüşmediğini belirten Özdağ, Yavaş’la ilgili şunları söyledi: “Mütevazı kendi işini yapıyor, bilmediğini öğrenmeye çalışıyor. Bildiğini de söylüyor. Benim en çok sevdiğim tarafı bu. Yırtınmadı. İki defa kaybetti. Elinden belediye çalındı ama ısrarcı. Bunlar güzel özellikler. Bunları bir tarafa bırakın. AK Partili rahatlıkla Mansur Bey’e oy verir. MHP’li de verir.”