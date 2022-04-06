Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ümit Özdağ’ın cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş


Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın partisinin cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladı.

Fotoğraflar: AA

ABB Sözcüsü Volkan Memduh Gültekin, dün Yavaş’la ilgili adaylık iddialarını yalanlamıştı.


FOX TV’de İsmail Küçükkaya’yla Çalar Saat programına katılan Özdağ, ”Zafer Partisi olarak bizim cumhurbaşkanı adayımız Mansur Yavaş’tır. Biz Yavaş’a çağrımızı yapıyoruz, takdir kendisinindir” dedi.

Yavaş’ı ‘iyi tanıdığını’ ancak İYİ Parti’den istifasından sonra görüşmediğini belirten Özdağ, Yavaş’la ilgili şunları söyledi: “Mütevazı kendi işini yapıyor, bilmediğini öğrenmeye çalışıyor. Bildiğini de söylüyor. Benim en çok sevdiğim tarafı bu. Yırtınmadı. İki defa kaybetti. Elinden belediye çalındı ama ısrarcı. Bunlar güzel özellikler. Bunları bir tarafa bırakın. AK Partili rahatlıkla Mansur Bey’e oy verir. MHP’li de verir.”

SON HABERLER

Kiralık ev ‘çıkmaz sokakta’: ‘Nikah tarihimizi erteledik’

AYŞEGÜL KASAP [email protected] @aysegul_kasap Türkiye’de kira fiyatları enflasyondan daha hızlı artıyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yapılan artış enflasyondan da daha fazla. Bunun iki nedeni var; Türkiye’deki ekonomik kriz ve konut yetersizliği. Barınamayan öğrenciler ya da taşınmak zorunda olan ama ev bulamayanlar hep gündemdeydi. Fakat konut probleminin başka bir yüzü daha var. Ev […]