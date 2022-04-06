Mobilya fiyatları bir yılda yüzde 200’den fazla zamlandı

Yaklaşan düğün sezonu öncesi mobilya fiyatlarındaki astronomik değişim çiftleri zorluyor.

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Mart ayı enflasyonunda yıllık bazda fiyatı en çok artan üçüncü grup ev eşyası.

Ev eşyaları içinde en çok zam yiyen kalemlerin başındaysa mobilyalar var.

NTV’nin sektör kaynaklarından aktardığına göre mobilya fiyatlarında geçen yıldan bu yana değişim yüzde 200’den fazla.

Geçen yılın başında 25 ile 30 bin lira arası satılan yemek odası, yatak odası ve koltuk takımından oluşan düğün paketinin şu anki fiyatı 75-80 bin aralığında. Fiyat, tercihlere göre çok daha yukarı da gidebiliyor.

Mobilyacılar yılbaşına kadar gelen zamların döviz kurundaki artış ve pandemiden kaynaklandığını söylerken, bu yılki zamların nedeninin Ukrayna savaşından dolayı yükselen hammadde fiyatları olduğunu belirtiyor.

Satışlardaki düşüşse yüzde 40’ı bulmuş durumda.