Mobilyalara da zam geliyor

MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, geçen yıl ertelenen düğünlerin bu yıl yapılacak olmasının iç pazarda mobilya satışlarına katkı sağlayacağını belirtirken 1 Şubat’tan itibaren yüzde 25 zam geleceğine işaret etti. Güleç, sektördeki yüzde 50’lik indirimlerin ‘köpük’ olduğunu söyledi.

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Pandemi nedeniyle ertelenen düğünler ve kapanan dükkanlar mobilya satışlarını düşürmüştü. Buna şimdi artan kira fiyatlarıyla birlikte mobilya alımlarının ötelenmesi eklendi. Diğer yandan 2021’de hammadde fiyatlarındaki artışla birlikte dövizdeki yükseliş mobilya fiyatlarına art arda zamların gelmesine neden oldu.

Mobilya fiyatları 1 Şubat’tan sonra artacak

Dünya’dan Leyla İlhan’a konuşan Güleç, 2022’de gelen işçilik maliyetindeki artışların yanı sıra hammadde fiyatlarında da geriye dönüş olmadığı gibi yükselişin hala sürdüğünü belirterek, “Bu da büyük bir tehlike. Ayrıca enerji maliyetlerinin yükselmesiyle birlikte fiyatlarımız en az yüzde 25 oranında artacak” dedi.

‘Yüzde 50’lik indirimler köpük’

Güleç, indirim oranlarından dolayı bu kampanyaların gerçek bir kampanya olmadığını belirtti. Sektörde yüzde 40 ila 50’lere varan indirimlerin gerçek indirimler olmadığını, bunların köpük fiyatlar olduğunu belirten Güleç şöyle devam etti: “Dolayısıyla tüketiciyi mutsuz eden bir uygulama. Sektöre de zarar veriyor. Bu maliyet artışı ortamında benim mağazama gelin; benim yapacağım en büyük indirim yüzde 5 ila 10’dur. Efsane Cuma günü, evlilik sezonu gibi dönemlere ve günlere özel indirimler tabii ki olacak ancak bunlar yüzde 10-20 olur. Bu durumda bindir indir yapıyorlar ki bu da doğru bir şey değil.”