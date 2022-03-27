Düğün masrafları 200 bin liraya ulaştı

Düğün, kına, mobilya ve beyaz eşya gibi düğün harcaması 200 bin liraya ulaştı.

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Sözcü’den Gamze Bal’ın haberine göre yemek odası takımı bir yılda yüzde 59,5 zamlanarak 12 bin liraya, oturma odası ise yüze 68,6 artışla 13 bin liraya yükseldi.

Çamaşır makinesi yüzde 85,2, bulaşık makinesi yüzde 104,5, buzdolabı yüzde 105,3 zamlandı.

Yine, elektrikli ev aletleri de yüzde 95-115 arttı.

Yemeksiz düğün salonunun maliyeti 15-17 bin lira olurken, kokteyl konseptli düğünler 30 bin liraya kadar çıkıyor.

Yemekli düğünler ise kişi başı 100-150 liradan başlıyor. 400 kişilik bir düğün 40 bin liradan başlıyor.

Yemekli bir otel düğünü pandemi döneminde 40 bin liradan 150-200 bin lira bandına yükseldi.

Ev kurma maliyeti 200 bin lira

Pandemiden önce düğün salonlarındaki yemeksiz düğünler ise 8 bin TL’den başlarken, yemekli düğünlerin fiyatı ise 15 bin lirayı buluyordu.

2017’de 50 bin lira olan evlilik maliyeti 2018’de 70 bin liraya ulaşırken, 2019’da 90 bin lirayı aşmıştı.

Ancak şimdi tüm giderler dahil kadar ev kurmanın maliyeti 200 bin liraya ulaştı.