ABD’den Putin’in kızlarına yaptırım

ABD, Ukrayna’nın Buça kentindeki olayların ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kızlarını ve Rusya’nın iki bankasını yaptırım listesine alarak Rusya’daki yeni yatırımlara da yasak getirdi.

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Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan’da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı sorumluluğu üstlenmeyerek cesetlerin, 30 Mart civarında, ‘tüm Rus birliklerinin Buça’dan tamamen çekilmesinin ardından’ sokaklara yerleştirildiğini öne sürerek Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’ni olayla ilgili acil toplantıya çağırmıştı.

ABD, Britanya ve Türkiye’nin dahil olduğu birçok ülke olayı ‘katliam’ olarak niteledi.

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