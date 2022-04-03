Johnson: Putin, Buça’da savaş suçu işliyor

Britanya Başbakanı Boris Johnson, Rusya’nın Ukrayna’nın İrpin ve Buça şehirlerinde sivillere ‘alçak saldırılarının’, Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ordusunun ‘savaş suçu işlediğinin bir başka kanıtı olduğunu’ söyledi.
Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rusya güçlerinden 1 Nisan’da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.
Johnson, yazılı açıklamasında, ‘Kremlin’den gelecek inkarlar veya dezenformasyonun herkesin doğru olduğunu bildiği şeyleri gizleyemeyeceğini’ söyleyerek “Putin çaresiz, işgali başarısız oluyor ve Ukrayna’nın kararlılığı hiç bu kadar güçlü olmamıştı” dedi.
Johnson, Rusya’ya yaptırımları, Ukrayna’ya da askeri yardımı artıracaklarını söyledi.
Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Ukrayna’da işlenen suçlarla ilgili soruşturmasını desteklemekte ön saflarda yer aldıklarını öne süren Britanya başbakanı, ülkeye yeni uzman müfettişlerin görevlendirileceğini de açıkladı.