AKP sözcüsü Ukrayna’daki görüntüleri ‘katliam’ olarak niteledi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Ukrayna’nın Buça kentindeki görüntüleri ‘katliam’ olarak niteledi.

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Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan’da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyen Çelik, ekonomideki iktidarın sık sık dile getirdiği stokçuluğu bir kez daha gündeme getirerek, “Tamahkarlık peşinde koşanlara bakanlığımızın güçlü tedbirleri var” dedi.

Toplantıda ağırlıklı gündeminin bölgesel ve uluslararası gelişmeler olduğunu söyleyen Çelik, Rusya ve Ukrayna arasında diplomatik çözüm arayışlarını değerlendirirken, Türkiye’nin rolünün önemli olduğunu savundu.

‘Girişimler devam ediyor’

Çelik, herkesin Türkiye’nin görüşmelerini merak ettiğini ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmek istediklerini iddia etti. Rusya lideri Putin ve Ukrayna lideri Zelenski’nin Türkiye’de bir araya gelmesi için girişimlerin devam ettiği belirtti.

Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye olmadan bir Ukrayna zirvesi düzenlemesinin ‘anlamsız’ olduğunu savunan Çelik şunları dedi: “Dün ortaya çıkan görüntüler son derece üzüntü verici. Sokaklarda elleri bağlanarak katledilmiş insanlar, toplu mezarların ortaya çıkması. Çeşitli yerlerdeki katliam görüntülerin buna eşlik etmesi, Çocuk, kadın, yaşlı ve sivil insanların katledilmesi son derece büyük bir faciadır.

NATO’ya ideolojik saikler karıştırılmaya çalışılmaya, birtakım sübjektif değerlendirmelerin için içine sokulması söz konusuydu. ‘NATO’nun beyin ölümü gerçekleşti’ diyenler Türkiye’yi sorguluyordu. Halbuki görüldü ki Türkiye olmadan kilit mimarisi asla oluşturulamaz.

AB’nin Türkiyesiz Ukrayna zirvesi yapmasının hiçbir manasının olmadığını görüyoruz. Şu anda AB’nin ortaya koyması gereken diplomatik kapasiteyi tek başına Türkiye ortaya koyuyor. Liderler zirvesinde muhakkak şekilde Türkiye’nin de cumhurbaşkanı olması gerekir.”

Orban üzerinden muhalefete gönderme

Macaristan’da altılı muhalefete karşı seçimleri kazanan Viktor Orban’ın zaferini de değerlendiren Çelik, isim vermeden Türkiye’deki altılı muhalefeti hedef aldı:

“Cumhurbaşkanımız, Sayın Orban’la yakın ilişkilere sahip ve bu ilişkilere önem veriyor. Gördüğümüz şu; birtakım dışarıdan odakların kimin iktidar olacağına karar verme çabaları her zaman ters teper. Kararı her zaman millet verir.”