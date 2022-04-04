Zelenski, Rus ordusunu soykırımla suçladı: Görüntüleri aklım almıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun Kiev yakınlarındaki yerleşim yerlerinde çok sayıda sivili işkenceyle öldürdüğünü ve bunu ‘soykırım‘ olarak gördüğünü belirtti.

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Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan’da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı. Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Twitter hesabından, elleri arkadan bağlı yerde yatan ceset fotoğrafı paylaşarak, “Rus askerlerince vurularak öldürülen elleri bağlı insanların cesetleri sokaklarda yatıyor. Bu insanlar asker değildi, silahları yoktu. Şu anda işgal altındaki topraklarda buna benzer kaç vaka daha yaşanıyor” demişti.

AA’nın aktardığına göre ABD’li CBS televizyonuna bağlanan Zelenski, Rusya’nın bazı kentleri almak için defalarca girişimde bulunduğunu, Rus ordusunun Kiev yakınlarında aldığı bazı yerleşim birimlerindeyse büyük yıkımlara yol açtığını belirtti.

Çok fazla savaş filmi izlediğini belirten Zelenski, “Ancak buna benzer bir şey hayal edememiştik. Bir ülkenin tamamını yıkma kararı manyakça bir karar” dedi.

Ukrayna lideri, Rus ordusunun Doğu Ukrayna’ya odaklanarak Kırım’la Donbas bölgesini birbirine bağlamak üzere yığınak yaptığını ve oraya Çeçenleri getirdiğini söyledi.

Rusların çekilmesinin ardından Kiev çevresindeki yerleşim birimlerinde ortaya çıkan sivil cesetleri ve yıkımla ilgili görüntüleri değerlendiren Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve bu ölümlerde dahli bulunan tüm komutanların yargılanması gerektiğini vurguladı.

Zelenski, “Yapılanlar adil şekilde kanun çerçevesinde yargılanmalı. Sizden ve izleyicilerinizden bu görüntüleri izletmek durumunda kaldığımdan dolayı özür dilerim. İnsanların elleri bağlı, vücutları deşilmiş halde, işkence edilmiş ve öldürülmüş çocukların görüntülerini aklım almıyor. Sadece öldürmek yetmemiş demek ki” dedi.

Kiev yakınlarında yapılanın soykırım olup olmadığına ilişkin bir soruyaysa Zelenski, şu yanıtı verdi: “Elbette ki bu bir soykırımdır. Bütün ulusun ve halkın ortadan kaldırılmasıdır. Biz Ukrayna vatandaşlarıyız. Yüzden fazla millet var bizde. Bu, tüm bu milletlerin yok edilmesiyle ilgili. Biz Ukrayna vatandaşıyız ve Rusya Federasyonu’nun politikasına boyun eğmek istemiyoruz. Yok edilmemizin nedeni budur ve bu 21’inci yüzyılın Avrupası’nda oluyor.”

Zelenski, “Bir başkan olarak söylüyorum yüz binlerce, milyonlarca insanın ölmesini istemiyorsak, diyalogdan başka bir yol yok” dedi.