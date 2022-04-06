AKP’den enflasyon için yeni ‘çözüm’: Fiyat sabitleme önerisi masada

Hükümet, enflasyonun yükselmeye devam etmesi üzerine bazı temel tüketim maddelerinde fiyat sabitlemeyi tartışıyor. AKP MKYK toplantısında ele alınan konuya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da sıcak baktığı belirtildi.

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TÜİK martta aylık enflasyonu yüzde 5,46, yıllık olarak da yüzde 61,14 olarak açıklamıştı. Bu oran, son 20 yılın zirvesi.

Bağımsız sosyal bilimcilerin kurduğu Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göreyse yıllık enflasyon 142,68’e ulaşmış durumda.

Enflasyon verilerinin ele alındığı AKP MKYK toplantısında, AKP’liler durumun kontrol altına alınmasına ilişkin önerilerini Erdoğan’la paylaştı.

Erdoğan sıcak bakıyor

Erdoğan’ın sıcak baktığı öneriler arasında en dikkat çeken, bazı temel tüketim maddelerinin fiyatlarının sabitlenmesi oldu.

AKP’li kurmaylar, özellikle enflasyon sepetinde bulunan ve hesaplamalarda ağırlıklı etkisi olan ürünlerin fiyatlarının sabitlenmesinin enflasyonu kontrol altında tutmaya yarayacağını Erdoğan’a iletti.

Hangi ürünler var?

Bu ürünler arasında yağ, un, şeker, bakliyat, çocuk bezi ve temizlik ürünü gibi temel tüketim maddeleri bulunuyor.

Çalışmaya göre fiyat sabitlemesi uygulanacak tüketim maddeleri için sübvansiyon da olacak.

Yani, üreticilerin fiyat sabitlemesinden olumsuz etkilenmemesi amacıyla sabit fiyatla piyasa fiyatı farkı devlet tarafından karşılanacak.

Enerjide de sübvansiyon gelebilir

Erdoğan’a sunulan önerilerden bir diğeri de AKP’lilerin fiyat artışlarının nedeni olarak öne sürdüğü stokçulara daha büyük baskı yapılması oldu.

Erdoğan’ın da toplantıda kurmaylarına “Gözlerinin yaşına bakmayın” sözleriyle talimat verdiği aktarıldı.

AKP’nin enerji fiyatlarında ortaya çıkan artışlara ilişkin de çözümler üzerinde çalıştıkları ve öne çıkan fikrin tıpkı temel tüketim maddelerinde olduğu gibi sübvansiyon olduğu aktarıldı.

Hazine’ye talimat

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan da uygulanacak bu politika için toplamda Hazine’den çıkacak paranın belirlenmesi için çalışıp rapor haline getirmesi istendi.

Erdoğan’ın toplantıda kurmaylarına, sorunları yalnızca kendilerinin çözebileceklerini söylediği ve muhalefetin açıklamalarına karşı Ramazan boyunca sahada olma talimatı verdiği de aktarıldı.