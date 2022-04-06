14 yaşındaki Ukraynalı çocuk: Buça’da babamı gözümün önünde öldürdüler

Ukrayna’nın, Ruslardan geri aldığı ve 1 Nisan’dan sonra sivil ölümleriyle dünya basının gündeminde olan Buça kentinde yaşayan Yuriy Neçiporenko 14 yaşında. 17 Mart’ta babasıyla yardım dağıtılan noktaya gidiyordu. Rus askerleri babasını onun gözünün önünde vurup öldürdü.

Neçiporenko’nun ve annesinin BBC’ye anlattıkları, sokaklarında cesetler dolu kentte yaşananlara sadece bir örnek.

Fotoğraflar: Neçiporenko ailesi/BBC

17 Mart’ta saat 11:00 sularında avukat babası Ruslan Neçiporenko’yla (49) gıda ve ilaç almak için bisikletle yardım dağıtılan yere gidiyorlardı. Rus askerlerin Kiev’e ilerlerken ilk işgal ettiği yerlerden biri olan kentte günlerdir elektrik, su kesikti. Temel ihtiyaçları bulmak her geçen gün zorlaşıyordu.

‘Başından vur’

Yolda Rus askerleri tarafından durduruldular. Hemen ellerini havaya kaldırdılar. Ama Rus askerlerinin silah kullanmasının önünce geçmedi: “Onlara silahımız olmadığını, bir tehlike oluşturmadığımızı söyledik. Babam bir an bana baktı ve ateş ettiler. Göğsüne, kalbinin olduğu noktaya iki kurşun isabet etti. O sırada bana da ateş ettiler, elimden yaralandım babam gibi yere düştüm. Yerdeyken bir kez daha ateş ettiler o da koluma isabet etti. Yüzükoyun yatıyordum. İçlerinden biri, ‘Başından vur’ diyordu. Kurşun şapkamı sıyırdı. Babamın da başına kurşun sıktılar ama o zaten kalbinden vurulduğu an ölmüştü.”

Bir an panik atak benzeri bir şey yaşayan Neçiporenko kısa bir süre sonra ayağa kalktı ve oradan uzaklaştı.

Eve gittiğinde annesi Alla’ya acı haberi verdi. Ama o kocasının öldüğüne inanmak istemedi. Yaralıdır umuduyla yanına koştu: “Oğlum, ‘Seni de vururlar’ diye yalvarıyordu gitmemem için. Ama belki tıbbi yardım gerekir diye yola çıktım. Yolda komşularım durdurdu. Rus askerlerin o noktadan sonra, kendi kontrolleri altındaki bölgede gördükleri herkesi öldürdüklerini söylediler.”

Bahçeye gömdüler

Ertesi sabah Alla annesinden yardım istedi. Birer beyaz başörtü taktılar ve Ruslan Neçiporenko’nun vurulduğu yere gittiler. Annesi Rus askerlerle konuşup onları ikna etti ve kocasının cansız bedeninin olduğu noktaya kadar gidebildiler. Onu alıp eve götürdüler ve evlerinin bahçesine gömdüler.

Alla, kocasını toplum içinde aktif bir rol üstlenen, insanlara yardım eden, birçok alanda gönüllü çalışan, etrafında yaşananlara kayıtsız kalmayan biri olarak anlattı.

Yuriy Neçiporenko, “Bababamı gözümün önünde vurdular” derken yaşadıklarının şokunu hala atlamadığı belliydi: “Biz sivildik. Nasıl bir tehlike oluşturabilirdik. Beyaz fularlar vardı bunu anlatmak için. İnanması çok güç.”

Alla, kocasının kısmen üstü örtülü cansız bedeninin fotoğrafını BBC’yle paylaştı. BBC’nin haberinde yayımlamayı uygun görmedikleri fotoğrafta, oğlunun anlattığı gibi göğsünde iki kurşun yarası olduğu belirtildi.