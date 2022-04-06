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Yaramazlara biraz batar!

Ruble savaş öncesi seviyesine döndü


Dolar/ruble paritesi bugün yüzde 2,54 düşüşle 81’e düştü.

Rus Rublesi savaş öncesi 23 Şubat’ta 81 bandından işlem görüyordu.


Fotoğraf: Reuters

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası paritede rekor 9 Mart’ta 120’yle görülmüştü.

Analistler, Rus gazına yönelik rubleyle ödeme adımının yanı sıra, yüksek enerji fiyatlarının Rus rublesini desteklediğini bildirdi.

Yeni sistemde Rus gazı alan ülkeler, Gazprombank’tan hesap açacak ve ödemeleri buraya yapacak. Ardından söz konusu fonlar Moskova Borsası’nda rubleye çevrilecek.

Rusya’nın ana ihracat ürünü petrolün varil fiyatıysa uluslararası piyasalarda 107 dolardan işlem görüyor.

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