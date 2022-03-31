Putin net: Rubleyle ödeme yapmayana gaz yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptırım uygulayan ülkelere gaz satışının bundan böyle sadece rubleyle yapılacağını söyledi.

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Rusya’nın Ukrayna’ya girmesinin ardından Batılı ülkeler Rusya’nın yabancı para birimi rezervlerine ulaşımını kesmek dahil birçok ekonomik yaptırım kararı almıştı.

Putin’se 23 Mart’ta ABD ve Avrupa Birliği’ne mal tedarikinde ödemeyi dolar veya avroyla almanın artık anlamsız olduğunu söyleyerek gaz satışında Rus rublesine geçme planını açıklamıştı.

Rus lider, söz konusu kararnameyi imzaladı ve yarından itibaren devreye girecek.

‘Hayır işi yapmayacağız’

Putin bugün Rusya’dan doğalgaz alanların bu ülkedeki bankalarda hesap açması gerektiğini, hesap açılmaz ve ödemeler ruble üzerinden yapılmazsa aktif kontratların durdurulacağını bildirdi: “Ödemelerin bu şekilde yapılamaması müşterinin yükümlülüklerini yerine getirmediği anlamına gelecek. Avrupalı tüketicilere kaynaklarımızı sağladık ve bize avro olarak ödeme yaptılar, sonra bu kaynaklarımızı dondurdular. Bu bağlamda, Avrupa’ya gazın bir kısmını ücretsiz olarak teslim etmiş olduk. Bu elbette devam edemez. Kimse bize bedava bir şey satmıyor ve biz de hayır işi yapmayacağız.”

G7 ülkeleri kabul etmiyor

Almanya, ABD, Britanya, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya’dan oluşan G7 ülkelerinin enerji bakanlarıysa rubleyle ödeme yapma seçeneğine karşı.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck’in geçen hafta yapılan zirvenin ardından G7 ülkelerinin söz konusu öneriyi ‘kabul edilemez‘ bulduğunu söylemişti. Ayrıca bunun mevcut sözleşmelerin tek taraflı ve açık bir ihlali olacağını da ifade etmişti.

Türkiye’nin durumu

Çin ve Türkiye şu ana kadar Rusya’nın Ukrayna işgaline karşı alınan yaptırım kararlarına katılmadı.

Türkiye için ruble dışında Türk Lirası ve kripto para birimi Bitcoin’le ödeme seçeneğinin de masada olduğu belirtiliyor.

Rusya halihazırda dünyanın en çok doğalgaz ihraç eden ülkesi. Petrol ihraç eden ülkeler sıralamasındaysa Suudi Arabistan’dan sonra ikinci.