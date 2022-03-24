Ruslardan Bitcoin’le gaz satışına yeşil ışık

Rusya, kripto para birimi Bitcoin’le enerji ithal edilebileceğine dair ilk mesajı verdi.

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Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgale başlamasının ardından gelen yaptırımlar nedeniyle ülkenin dolar ve avroyla doğalgaz satması artık çok daha zorlu bir süreç.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise dün yaptırımlara cevap niteliği taşıyan bir adım atarak ülkesinin doğalgazı ‘dost olmayan ülkelere’ (yaptırım kararı alan) ruble karşılığında satmaya başlayacağını duyurmuştu.

Ticaretin Bitcoin’le yapılabileceğine dair mesajsa bugün Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın bütçe komitesi başkanı Pavel Zavalnıy’den geldi.

Zavalnıy, Bitcoin’le gaz satışının mümkün olduğunu söyledi: “Dost olan ülkelerle yerel para birimleriyle ticareti gerçekleştirebiliriz, bu normal bir uygulama. Eğer gerekiyorsa Bitcoin’le de yapabiliriz.”

Tartışmalar

Rusya’da işgal öncesinde kripto paraların ülkede tümüyle yasaklanması gündeme gelmişti. Ancak Rus hükümeti bu alanda fikrini tamamen değiştirmiş gözüküyor.

Halihazırda Rusya’da kripto paraların işlem hacimlerinde yüzde 400’lere varan artışlar var.

Batı’daysa Rusya’nın kripto paraları ambargoyu delmek için kullanacağına dair tartışmalar sürüyor.