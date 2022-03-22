Avrupa Merkez Bankası başkanı: Kripto paralar, Rusya’ya yönelik yaptırımları delmek için kullanılıyor

Kur Korumalı Mevduat’ta (KKM) gerçek kişiler için ilk üç aylık vade bu hafta tamamlandı. Dolar kuru 11,6 lira seviyelerindeyken elindeki 100 bin lirayla KKM’ye geçen mevduat yatırımcısının parası, kurun 14,80’in üstünde olduğu bugünlerde 127 bin liraya yükseldi.