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Yaramazlara biraz batar!

Avrupa Merkez Bankası başkanı: Kripto paralar, Rusya’ya yönelik yaptırımları delmek için kullanılıyor


Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, kripto paraların Rusya’ya uygulanan yaptırımları delmekte kullanıldığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) İnovasyon Zirvesi’nde konuşan Lagarde, Batı ülkelerinin Rusya’ya yönelik çeşitli ekonomik yaptırımlar uyguladığını anımsatarak son dönemde stablecoinlerde ve kriptolarda ruble işlemlerin arttığına işaret etti.


“Kripto varlıklar kesinlikle yaptırımlardan kaçınmak için kullanılıyor” diyen ECB başkanı, kripto varlıklarıyla ilgili takas yapan, işlem gerçekleştiren veya hizmet sunan herkesin yaptırımları delmekte ‘suç ortağı’ olduklarını belirtti.

Avrupa Birliği, kripto varlıkların Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımlardan kaçınmak için kullanılıp kullanılmadığının incelemeye başlamıştı.

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