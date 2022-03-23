Ambargodaki delik: Kripto paralar

Ukrayna işgalinin başlamasıyla Rusya’da rubleyle yapılan bazı kripto para işlemlerinin hacminde yüzde 400’e yakın artış var.

Rusların kripto paraları ambargoyu delebilmek için kullandığına yönelik seslerse giderek daha yüksek çıkmaya başladı.

Fotoğraf: Reuters

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’ın verilerine göre işgalden bir gün önce, yani 23 Şubat’ta rubleyle işlem yapılan Bitcoin (BTC) hacmi yaklaşık 100 BTC düzeyindeydi.

24 Şubat günü bu rakam yüzde 330 artışla 430 BTC’ye çıktı, 7 Mart’taysa 500 BTC’ye ulaştı.

Sabit coin olarak tanımlanan Tether’de rubleyle yapılan işlemler de 23 Şubat’a kıyasla yüzde 400 artarak 28 Şubat’ta 35 milyon dolara çıktı.

Rusya Merkez Bankası tahminlerine göre Rusların kripto para birimleriyle yıllık işlem hacmi yaklaşık 5 milyar dolar. Bazı uzmanlara göreyse Rusların elindeki toplam kripto varlıklar yaklaşık 200 milyar dolar.

Rusya tutum değiştirdi

Rusya’da işgal öncesinde kripto paraların ülkede tümüyle yasaklanması gündeme gelmişti. Artık ılımlı açıklamalar dikkati çekiyor.

Rusya’da uygulamaya konulan sermaye kontrolleri nedeniyle yurt dışına döviz gönderilmesi yasaklanmıştı. Kripto para piyasalarına yönelik gönderilere ise herhangi bir kısıtlama getirilmedi.

Avrupa’da endişe artıyor

Batılı ülkeler Rusya’nın kriptolarla yaptırımları delebileceği endişesiyle bu alanda kısıtlamalar getirmek istiyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde dün kripto paraların Rusya’ya uygulanan yaptırımları delmekte kullanıldığını söylemişti.

Borsalar yaptırıma karşı

Rusya’daki en yaygın kripto para borsası Binance yaptırımların kripto paraların ‘felsefesine‘ aykırı olduğu gerekçesiyle Rusların varlıklarına veya işlemlerine yönelik bir yasak getirilmeyeceğini açıklamıştı.

Benzer bir açıklama kripto borsası Coinbase’den de yapılmıştı.

‘İlgi daha da artacak’

Moskova’daki Finans Üniversitesi Sosyo-ekonomik Araştırma Enstitüsü Direktörü Aleksey Zubyet’e göre ülkede kripto paralara talep giderek artacak.

Zubeyt’in değerlendirmeleri şöyle: “Şu anda yaptırımlar nedeniyle belirli ürünleri alabilmek için yurt dışına para göndermekte sorun yaşıyoruz. ABD ve Avrupa Birliği tarafından ilan edilen ekonomik savaşta, kripto paralar ambargoyu aşabilmek için bir araç haline gelebilir.

Sadece Rusya-Çin bloku değil, birçok farklı finansal ve ekonomik blok arasındaki mücadele çok daha keskin hale gelecek. Bu koşullarda kripto paraların rolü de değişecek. Kripto paralar gelecekte çok daha yaygın bir ödeme aracı halini alacak.”