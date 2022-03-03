Binance ‘yasak’ çağrılarına direniyor: Rusya’dan erişimi engellemeyecek

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’ın kurucusu Changpeng Zhao, Rusya’daki kullanıcıların platforma erişimlerini yasaklamayacaklarını söyledi.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgal girişiminin ardından gelen yaptırımları kripto paralarla delmeye çalışabileceği iddia edilmişti.
Avrupa Birliği, kripto para birimlerinde ve varlıklarında işlem hacminin arttığını belirtip bunlar aracılığıyla yaptırımlardan kaçınma girişimleri olabileceğini kaydetmişti. Ukrayna tarafı da kripto işlemlerle ilgili önlem alınmasını istemişti.
BBC’nin radyo yayınına katılan Zhao, yaptırım uygulanan Rus siyasetçileri sıkı takip ettiklerini ancak genel olarak platforma girişi yasaklamayacaklarını söyledi.
Zhao, ”Savaşları başlatan Rus politikacılarla normal insanlar arasında ayrım yapıyoruz. Birçok Rus, savaşı desteklemiyor” dedi.