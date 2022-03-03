Binance ‘yasak’ çağrılarına direniyor: Rusya’dan erişimi engellemeyecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı pandemi önlemlerindeki gevşeme tepkiyle karşılandı. Bilim kurulu daha toplanmadan alınan kararların ‘siyasi’ olduğunu belirten uzmanlar, güncel aşılanma oranları, vaka ve vefat sayılarıyla önlemleri gevşetmek için çok erken olduğunu söyledi.