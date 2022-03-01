Bitcoin’de risk algısı değişti: Yeniden 44 bin doları gördü

Ukrayna-Rusya savaşı sonrası gündeme gelen yaptırımlar kripto paralara yönelik ilgiyi artırdı.

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Bir süredir Rusya-Ukrayna savaşı gerginliğiyle düşen Bitcoin’de işler biraz değişti.

BTC dün 17 Şubat’tan bu yana ilk kez 44 bin doları aşmayı başardı.

En büyük ikinci kripto para birimi Ethereum da 2 bin 900 dolarlı seviyelere geri döndü.

BloombergHT’nin aktardığına göre kripto paraların son zamandaki yükselişinde, Ukrayna-Rusya savaşının çıkmasıyla uygulanan yaptırımların Bitcoin’e ilişkin risk algısını değiştirmesi önemli rol oynadı.

B2C2 kripto para platformu CRO’su Adam Farthing gelişmelerin etkisiyle Bitcoin’in riskli varlık olduğu yönündeki algının kırıldığına dikkat çekti. Farthing bu dönemde Bitcoin’in jeopolitik belirsizlik ve enflasyon ortamında bir hedge aracı olarak algılanabileceğine vurgu yaptı.

Gigabyte Investment yönetici ortağı Louis Curran da avro ve doları düşürmesi olası belirsizliğin Bitcoin’e avantaj sağlayabileceğini belirtti.

Geçen sene güçlü bir boğa dönemi yaşayan Bitcoin, nisanda 64 bin 813 dolarla gördüğü zirvenin ardından başlayan düşüş dalgasında 28 bin dolarlı seviyelere kadar inmiş, kasım ayındaysa fon haberlerinin etkisiyle yeniden 69 bin dolara kadar çıkarak tüm zamanların rekoruna ulaşmıştı.