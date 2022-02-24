Kripto piyasasına da Rus füzesi düştü: Bitcoin’de kayıp büyük

Rusya’nın Ukrayna’ya topraklarına girmesi sonrası kripto para piyasası da çakıldı.

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Rusya bugün Ukrayna’nın doğusunda askeri harekat başlatmıştı. Rus kuvvetleri Ukrayna’nın bazı kentlerine füze saldırısı düzenliyor ve kıyı kentlerine de çıkarma yapıyor.

Gerilimin çatışmaya dönüşmesi sonrası Bitcoin 34 bin 300 dolara kadar indi. Bu bölgeden gelen tepkiyle 35 bin dolar seviyesine dönen BTC’de kapanış itibarıyla günlük kayıp yüzde 7’lerde.

En büyük ikinci kripto para birimi Ethereum yüzde 8’i aşan çekilmeyle 2 bin 500 doların altında.

Doge ve Ship gibi coinlerdeyse düşüş yüzde 10’un üstünde.

Geçen sene güçlü bir boğa dönemi yaşayan Bitcoin, nisanda 64 bin 813 dolarla gördüğü zirvenin ardından başlayan düşüş dalgasında 28 bin dolarlı seviyelere kadar inmiş, kasım ayındaysa fon haberlerinin etkisiyle yeniden 69 bin dolara kadar çıkarak tüm zamanların rekoruna ulaşmıştı.