Bitcoin ‘fon’ haberiyle aldı başını gidiyor

Kripto para birimi Bitcoin, nisan ayından beri ilk kez 62 bin dolar sınırına dayandı. Yükselişte Bitcoin’in ABD’de yatırım fonları arasına girmesine yönelik güçlü beklenti etkili.

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Varlık yöneticisi ProShares, Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı borsa yatırım fonunun (ETF) gelecek hafta işlem görmeye başlamasının planlandığını bildirdi.

ProShares, Bitcoin Strateji ETF’sine ilişkin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) güncellenmiş bir izahname sundu. Söz konusu izahnamede, New York borsası Arca endeksinde işlem görecek fonun beklenen başlangıç tarihi olarak 18 Ekim gösterildi.

SEC’ten Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ETF’nin onaylandığına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg’in konuya yakın kaynaklarına dayandırdığı haberinde, SEC’in ilk Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ETF’sinin ticarete başlamasına izin vereceği bildirilmişti.

İznin gelmesi durumunda Bitcoin ETF’i özelinde, yatırımcılar doğrudan kripto para almak yerine Bitcoin’in değerindeki değişime göre kazanç sağlayabilecek bir ürün almış olacak. Yatırımcılar, kripto piyasasındaki belirsizlikten de uzak durup yatırımcıları korumaya dönük mevcut yasalara tabi olacak.

Olumlu haber akışının ardından Bitcoin’in değeri dün gece nisan ayından bu yana ilk kez 62 bin dolar seviyelerine kadar da yükseldi.

Bu sene güçlü bir boğa dönemi yaşayan Bitcoin, 14 Nisan’da 64 bin 813 dolar ile tarihin en yüksek seviyesini görmüş ardından başlayan düşüş dalgasıyla 28 bin dolarlı seviyelere kadar inmişti.

Bitcoin bugün saat 10.30 itibarıyla 61 bin 900 doların üzerinde.

En büyük ikinci kripto para birimi Ethereum ise 3 bin 830 dolar seviyesinde hareket ediyor.