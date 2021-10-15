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Yaramazlara biraz batar!

Bitcoin, ‘yatırım fonu’ kararıyla 60 bin dolara dayandı

Kripto para piyasasının en önemli oyuncusu Bitcoin, altı aylık aranın ardından yeniden kritik 60 bin dolar sınırına geldi.

Fotoğraf: Reuters

Kripto para piyasasındaki yükselişte ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) kripto varlığı bulunan fonlara ilişkin uyarı metnine olumlu yanıt vermesi etkili oldu.


Kısaltması ETF olan borsa yatırım fonları, hisse senedi, tahvil ve bono gibi farklı yatırım araçlarının bulunduğu bir endeksi baz alarak işliyor. Borsalarda işlem gören bu yatırım fonları, baz aldığı endeksin performansına göre kazanç veya kayıp yaratıyor. Bitcoin ETF’i özelindeyse, yatırımcılar doğrudan kripto para almak yerine Bitcoin’in değerindeki değişime göre kazanç sağlayabilecek bir ürün almış olacak. Yatırımcılar, kripto piyasasındaki belirsizlikten de uzak durup yatırımcıları korumaya dönük mevcut yasalara tabi olacak.

Karar sonrası Bitcoin saat 15:30 itibariyle 59 bin 400 doların üzerinde hareket ediyor.

Kripto para piyasasının ikinci büyük aktörü Ethereum ise 3 bin 779 dolar seviyesinde.

Bu sene güçlü bir boğa dönemi yaşayan Bitcoin, 14 Nisan’da 64 bin 813 dolar ile tarihin en yüksek seviyesini görmüş ardından başlayan düşüş dalgasıyla 28 bin dolarlı seviyelere kadar inmişti.

Bitcoin, her ne kadar Çin’in yeni yasak kararları ile sarsılsa da, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell’ın ekim ayı başında kripto paraları yasaklama niyetlerinin olmadığı yönündeki açıklamaları sonrası yeni bir çıkış dalgası yakalamıştı.

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