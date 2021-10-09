Bitcoin yatırımcısının yıllardır beklediği fon kararı bu ay çıkabilir

ABD’de borsasında satılacak bir Bitcoin yatırım fonu için yıllardır bekleyen kripto para camiası, buna ay sonuna kadar dört ürünle birden kavuşabilir.

ABD’deki Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) en büyük kripto para birimi için üretilmiş dört borsa yatırım fonu (ETF) için onay verme aşamasına geldi.

Daha önce defalarca reddedilen başvurular olsa da, Bloomberg ajansının haberine göre dört ürün tam da SEC Başkanı Gary Gensler’in belirlediği formatta hazırlandı ve onay almamaları için hiçbir somut neden yok.

Kısaltması ETF olan borsa yatırım fonları, hisse senedi, tahvil ve bono gibi farklı yatırım araçlarının bulunduğu bir endeksi baz alarak işliyor. Bitcoin ETF’lerinde ise Bitcoin’in dolar bazındaki değeri takip edilecek.

Borsalarda işlem gören bu yatırım fonları, baz aldığı endeksin performansına göre kazanç veya kayıp yaratıyor. Bitcoin ETF’i özelindeyse, yatırımcılar doğrudan kripto para almak yerine Bitcoin’in değerindeki değişime göre kazanç sağlayabilecek bir ürün almış olacak. Yatırımcılar, kripto piyasasındaki belirsizlikten de uzak durup yatırımcıları korumaya dönük mevcut yasalara tabi olacak.

6,7 trilyon doların döndüğü ABD ETF piyasasında yatırımcılar gelecek kararı beklese de Kanada ve bazı Avrupa borsalarında çoktan kripto para ETF’leri satılmaya başlamıştı.