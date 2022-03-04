Kripto borsalarının Ruslardan vazgeçmeye gönlü yok

Kripto para borsası Coinbase’in CEO’su Brian Armstrong Ruslar için kripto paranın şu an ‘can simidi‘ olduğunu söyledi. Armstrong ayrıca yaptırım kararı alınmadığı sürece Rus hesaplarının yasaklanmayacağını dile getirdi.

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Kripto para endüstrisi Rusya’nın Ukrayna işgali sırasında yoğun ilgi görmüş ve Rusya ya da ülkenin zenginlerinin yaptırımlardan kaçınmak için kripto para almış olabileceğini dair şüpheler ortaya çıkmıştı.

Armstrong’un Twitter hesabından yaptığı değerlendirme şöyle: “Rusya’nın para biriminin çöküşünün ardından bazı sıradan Rus vatandaşları için kripto paralar geçim kaynağı haline geldi. Birçoğu ülkelerinin eylemlerine karşı çıkıyorlar ve böylesi bir yasak onlara da zarar verir.”

Kripto para borsası Binance’in kurucusu Changpeng Zhao de Rusların platforma erişimini yasaklamayacağını açıklamıştı.

Ukrayna tarafıysa büyük kripto para borsalarındaki Rus adreslere tamamen yasak istiyor.

İşgalin ardından gelen ağır ekonomik yaptırımların etkisiyle Rus para birimi rubledeki tarihi değer kayıplarıysa sürüyor. Yeni yıla 75’li seviyelerden giren ruble/dolar paritesi bugün 112’de. Kayıp yüzde 50’ye yakın.