Rusya Merkez Bankası, kripto para ticareti ve madenciliğe yasak istedi

Rusya Merkez Bankası, Rus ekonomisinin olumsuz yönde etkilendiği gerekçesiyle kripto para birimlerinin ticaretini ve madenciliğini yasaklamayı önerdi.

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Rusya Merkez Bankası tarafından hazırlanan raporda, bireysel yatırımcılar için kripto para birimlerinin, yapılan yatırımların tamamen kaybolması anlamına gelebileceği belirtildi. Ayrıca kripto para piyasasındaki büyümenin, bir balona dönüştüğüne işaret edildi: “Rusya Merkez Bankası, Rusya’da kripto para madenciliğindeki mevcut ölçeğin ve daha da yayılmasının ekonomi ve finansal istikrar için önemli riskler taşıdığına inanıyor.”

Raporda, madenciliğin verimsiz bir şekilde elektrik kullanımına yol açtığının da altı çizildi ve yasaklama seçeneği öne çıkarıldı: “Buna göre, en iyi çözüm, Rusya’da kripto para madenciliğini yasaklamaktır. Kripto paralar, yasa dışı faaliyetlerde de kapsamlı bir şekilde kullanılıyor. Bu nedenle Rusya’nın ülkedeki ticaretini etkin bir şekilde yasaklayan yeni yasalara ve düzenlemelere ihtiyacı var.”

Rusya Merkez Bankası tarafından Ağustos 2021’de hazırlanan raporda, dünyada yapılan kripto para madenciliğinin yüzde 11’inin Rusya’da yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Dünya kripto para madenciliğinin yaklaşık yüzde 70’inin yapıldığı Çin de geçen sene bunu yasaklamıştı.