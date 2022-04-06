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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan, Macaristan’daki muhalefeti de hedef gösterdi


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Macaristan’daki altı muhalefet partisinin Türkiye’deki altı muhalefet partisiyle aynı koordinatöre sahip olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Partisinin genel merkezinde milletvekilleriyle toplanan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:


* Kazanmadık yer bırakmayarak 2023 seçimlerinden zaferle çıkacağız. 

* Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına gireceğiz. Bu yeni kızıl elmamızdır.

* Karşımıza çıkan tabloya bakarak tarihi karar verdik. Ya ekonomimizi klasik anlamda faiz enflasyon sarmalına sokup, yatırım ve harcamaları kısarak işsizliği arttıracaktık, ya da yeni paradigmayı ortaya koyacaktık.

* Biz ikincisini tercih ettik. Faiz enflasyonu bir kenara bırakarak yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyütecek yeni bir programı hayata geçirdik.

* Ankara, Çankaya’dan buraya geliyorum. Çukurlardan geçilmiyor. İstanbul ve Ankara yollarında çukur, çamur var.

* Eskiler sabırla koruk helva olur derler.

* Uzayı da çalışma alanımıza dahil ettiğimiz bir safhadayız

* (Altı muhalefet partisi) Macaristan’da da bir altılı vardı. Koordinatörlerin kimler olduğunu biliyorsunuz. Aynı hesap burada da devam ediyor.

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