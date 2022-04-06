İstanbul’da toplu taşımaya yüzde 40 zam yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) bugün olağanüstü toplandı.
Toplantıda elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam teklifi kabul edildi.
Mevcut tarife baz alındığında tam aylık İstanbul Kart’ın 430 liradan 602 liraya, öğrenci aylık ücretin 78 liradan 109 liraya, mavi kartınsa 267 liradan 373 liraya çıkması bekleniyor.
Otobüsteki bir bilet ücreti 5 lira 48 kuruştan 7 lira 67 kuruşa, öğrenci tarifesi 2 lira 67 kuruştan 3 lira 73 kuruşa, sosyal tarifene ise 3 lira 92 kuruştan 5 lira 48 kuruşa zamlanacak.
Ayrıca, sarı taksi açılış ücreti 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya, minibüs indi-bindi ücreti 3,75’ten 5,25’e, okul servis ücreti 396 liradan 554 liraya, personel servis ücreti 211 liradan 295 liraya, taksi dolmuş ücreti de 7,25 liradan 10 liraya yükseltildi.