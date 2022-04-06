İstanbul’da toplu taşımaya yüzde 40 zam

İstanbul Tıp Fakültesi çocuk kardiyolojisi ve çocuk romatolojisi bilim dalları eski başkanı Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu’nun emekli olamamasının hikâyesi aslında tıp fakültelerinin geldiği durumun tek başına bir göstergesi. 10 ay içinde yerine biri bulunmazsa, çocuk kardiyolojisi bilim dalının kapatılması gündeme gelecek.