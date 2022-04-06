‘Depreme dayanıklı, işe yakın olsun’ devri bitti: Kiralık konutta tek kriter artık fiyat

Fiyatı son bir yılda yüzde 100’ün üstünde artan kiralık konutlarda vatandaşın tek kriteri artık fiyat.

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Emlakjet.com verilerine göre Türkiye genelinde ortalama kira fiyatı 3 bin 100 lira olurken, İstanbul’da bu rakam 6 bin 500 lirayı buluyor.

Dünya’da Leyla İlhan’ın haberine göre kiralar hızla yükselince vatandaşın kiralık ev kriteri de değişti.

Eskiden, ev–iş arasındaki mesafe, bina yaşı ve depreme dayanıklılık gibi kriterler ön planda iken, artık öncelik tamamen bütçeye uyması.

Gayrimenkul portalı Zingat’ın yöneticisi Eser Karaismailoğlu’nun değerlendirmeleri şöyle: “İstanbul’da vatandaşların şu anda yüzde 70’i kiralık yüzde 30’u satılık ev arayışında. Taleple arz arasında korkunç bir dengesizlik var. Bu da fiyatları çok sert yükseltti. Tüketiciler eskiden ev – iş arasındaki mesafe, bina yaşı ve depreme dayanıklılık gibi kriterler üzerinden arama yaparken şimdi en uygun fiyatlı eve en hızlı şekilde ulaşmaya çalışıyor.”

TSKB Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Makbule Yönel Maya ise şunları söyledi: “Merkezi yerlerde kiralar arttıkça yönelim daha çeperlere ya da eski konut stokuna kaydı. Kiralamalarda eskiden özellikle depreme dayanıklı olmasından dolayı tercih edilen yeni konutların artan rakamlar karşısında eskisi kadar ana belirleyici etken olmadığını görebiliyoruz.”