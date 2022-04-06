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Yaramazlara biraz batar!

RTÜK üyesi: Diyanet, çocuk istismarından değil haberin verilişinden ‘incinmiş’


Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı, televizyon kanallarına ‘Kuran kursunda çocuk istismarı haberleri’ nedeniyle verilen para cezasına tepki gösterdi: “Şaka gibi.”

Fotoğraf: AA

Taşçı Twitter’da, Erzurum’daki Kuran kursunda çocuk istismarı davasını haberleştiren Halk TV, KRT ve TELE1 kanallarına para cezası verildiğini yazdı. RTÜK üyesi, kararın Diyanet İşleri Başkanlığı’nın şikayeti üzerine oyçokluğuyla alındığını belirtti.


Taşçı şunları kaydetti: “İstiyorlar ki; hırsızlığı, yolsuzluğu, çocuklara tecavüzü kimse bilmesin, duymasın. Ayıp! Şikayet dilekçesine göre, Kur’an kursunda 7 çocuğun uğradığı cinsel istismardan değil de haberlerin veriliş biçiminden ‘incinmiş’ Diyanet İşleri Başkanlığı!!! Şaka gibi…

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