Bakanlık, İstanbul’daki zamma ‘yüzde 32 şerhi’ düşmüş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul’da yüzde 40 değil yüzde 32 zam şartıyla ücret artışı teklifine kabul oyu verildiğini belirtti.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) bugünkü toplantısında toplu taşımaya yüzde 40 oranında zam yapılmıştı. Otobüste tam bilet 5 lira 48 kuruştan 7 lira 67 kuruşa, aylık ücret 430 liradan 602 liraya çıkmıştı. İETT, yolcu maliyetlerinin karşılanamadığını, hükümetin vergi indirimi de yapmadığını bildirmişti.

Bakanlığın açıklamasında, bakanlık temsilcisinin yüzde 40’lık teklife, “Teklifin yüzde 32 oranında zam yapılması şeklinde değiştirilerek kabulü oyunu kullanıyorum” şerhini düştüğü savunuldu.

Açıklamada, bu şerhe rağmen yüzde 40 oranında zam yapılmasını sağlayan UKOME kararı alındığı öne sürülerek şunlar kaydedildi: “Dün yüzde 50 zamda direnen İBB, bugün yüzde 40 zamma razı olmuştur. Söz konusu UKOME kararı neticesinde 2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından mevcut İBB yönetimince yapılan zamlarla elektronik bilet ücretlerinde kümülatif yüzde 195’lik artış yapılarak 2,60 TL’den 7,67 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca aynı şekilde son üç aylık zaman dilimi içerisinde İBB tarafından yapılan zamlar sebebiyle elektronik bilet ücretlerinde kümülatif yüzde 90’lık artışa neden olunmuştur.”