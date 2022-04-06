Varank’la Nebati’den bol esprili TOGG sürüşü: İki tur atacaktım, bırakmıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin katıldığı yerli otomobil TOGG’un deneme sürüşünde ‘şakalar‘ havada uçuştu.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığna göre bakanlar Varank ve Nebati, TOGG’un Gemlik tesisini ziyaret etti.

Yönetim kuruluyla toplantının ardından tesisinin inşaatını inceleyen bakanlara tesisin makine ve hat kurulumları hariç yüzde 76’sının tamamlandığı söylendi.

Sonrasında iki bakan TOGG’un ilk üretilecek SUV modelinin en üst versiyonunun kırmızı beyaz renkli test aracının direksiyonuna geçti. Direksiyon başına ilk geçen Nebati test pistinde iki tur attı.

Nebati’nin testini geçmiş!

Nebati’ye Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş (arkada) eşlik etti.

Varank, kabine arkadaşı Nebati için “Gördüğünüz gibi arabayı bırakmıyor. Aslında bir iki tur da ben atacaktım ama müsaade etmiyor” diyerek ‘espri’ yaptı.

Nebati’nin deneme sürüşü sonrası ilk yorumu, “Harika çok çok iyi. Benim testimi geçti. Allah hayırlısını kılsın inşallah” oldu.

‘Uçtuk gerçekten’

Daha sonra Varank arka koltukta sosyal medyadaki çağrısı sonucu davet edilen iki üniversite öğrencisiyle test sürüşü yaptı.

Varank aracın direksiyonunda şöyle konuştu: “Dışardan da içeriden de albenisi var. İnsan içine girince kendini güvende hissediyor, son teknoloji bir ürün olduğu için gurur duyuyor. Bunu Türkiye’den mühendislerin, teknik insanların yapmış olması, baştan sona Türkiye’den çıkmış olması çok değerli bir iş. Araç piyasaya çıktığında sadece biz değil, 84 milyon gurur duyacak. Uçtuk gerçekten, ivmelenmesi çok iyi arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.”

‘Bakana bile dayanabildiyse…’

Varank’a eşlik eden öğrencilerden Sena Bahadıroğlu da “Arabayı çok güzel buldum, çok keyifliydi” dedi. Ferit Yiğit Balaban da “Bakanımız arabayı çok güzel kullandı. Oldukça konforlu ve güvenlik hissi veren bir araba bakanımıza bile dayanabildi ise…” diye konuştu.