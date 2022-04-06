Son 24 saat: 10 bin 314 vaka, 41 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 10 bin 314 vaka, 41 can kaybı kaydedildi.
Bir günde 220 bin 536 Covid-19 testi yapıldı.
İyileşenlerin sayısı ise 14 bin 332.
Yaramazlara biraz batar!
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, kuraklık, orman yangınları, susuzluğun nedenlerini ve çözüm önerilerini anlattı. ‘Zihniyet kuraklığı’ olduğunu vurgulayan Kadıoğlu, aynı yanlışları yaparak doğru sonuca ulaşılamayacağının altını çizdi.
Avrupa Birliği (AB) Ukrayna savaşı sonrası kömür ambargosuyla ilk kez Rus enerji sektörünü hedef aldı.
MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, ‘parti üyeliğinden kesin çıkarma cezası’yla disiplin kuruluna sevk edildi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Ben hocama (Necmettin Erbakan) senden daha yakın oldum” diyerek kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi: “Sadece şunu diyorum; ben hocamın yanında bulundum, sizinle de yan yana durduk ama ben hiçbir zaman gömlek çıkarmadım.”
İlk kez canlı insan akciğerinde mikroplastiğe rastlandı. Akciğerin derinliklerinde bulunan mikroplastik, analiz edilen numunelerin neredeyse hepsinde tespit edildi.