Asgari ücrete ikinci zam: AKP’de iki farklı görüş çekişiyor

AKP’de asgari ücrete ikinci zam konusunda iki farklı görüş ortaya çıktı.

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Yılın dördüncü ayı itibariyle açlık sınırının hayli altına inen asgari ücret için ikinci kez zam tartışmaları bir süredir gündemde.

Tam bir muammaya dönüşen konuyla ilgili önceden olumlu mesajlar veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘top çevirirken’, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin baştan beri isteksiz.

Asgari ücret bu yılın başında yüzde 50’lik zamla 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıkarılmıştı.

Türk-İş’e göre martta açlık sınırı 4 bin 928, yoksulluk sınırı 16 bin 52 lira. Mutfak enflasyonuysa yıllık yüzde 70’i geçti.

AKP kulislerinden daha önce asgari ücretin temmuzda 850 TL’lik zamla 5 bin 100 TL’ye çıkarılacağı basına yansımıştı.

Türkiye’de asgari ücret artışı 2016’ya dek yılda iki kez yapılıyordu.

‘Yüzde 99 olacak’

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre AKP kulislerinde, asgari ücrete zam konusunda iki farklı görüş öne çıktı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’nin de olağanüstü bir dönemden geçtiğini belirten bir AKP yöneticisi temmuzda asgari ücrete zammın kaçınılmaz olacağı görüşünde.

AKP’li yönetici, “Bana göre yüzde 99 olacak. Çünkü normal bir süreç değil bu” dedi.

Buna göre parti yönetiminde asgari ücrete zammı savunanlar, AKP’den uzaklaşıp ‘kararsız’ konumuna geçen seçmeni yeniden kazanmak için alım gücünü artıracak önlemler alınması gerektiğini savunuyor.

‘Enflasyonu tetikler’

AKP içinde bir kesiminse asgari ücrete ek zammın, hayat pahalılığına çözüm olmayacağı, tersine enflasyonu daha da tetikleyebileceği görüşünde olduğu belirtildi.

Kulise göre, bu görüşü savunanlar, asgari ücret 10 bin liraya çıkarılsa dahi enflasyonu tetikleyeceği için, refah artışının birkaç ay süreceği ve bunun kısır döngüye dönüşebileceğini savunuyor.

Bu görüştekilere göre, yaz aylarında başta meyve ve sebze olmak üzere fiyatlar düşecek. Bunu savunan bir AKP’linin, “Enflasyonun durağanlaşabilmesi için ekonomik olarak asgari ücretin belli bir noktada durması gerekiyor” dediği kaydedildi.