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Yaramazlara biraz batar!

İYİ Parti İstanbul il başkanına saldırıya bir yıla kadar hapis istemi


İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya saldıran zanlıya bir yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kavuncu, 20 Ağustos 2021’de Halk TV’de katıldığı program sonrası İstanbul’un Bakırköy ilçesinde Sinan Oral tarafından yumruklu saldırıya uğramıştı. Gözaltına alınıp tutuklanan Oral, Eylül 2021’de serbest bırakılmıştı.


Bakırköy başsavcılığının soruşturması sonucu Oral hakkında ‘basit yaralama’dan suçundan dört aydan bir yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

İddianameye göre Oral, ‘antipati duyduğu için bir anlık sinirle’ Kavuncu’ya vurduğunu söyledi.

Sanıkla bağlantılı olabileceği değerlendirilen üç kişi hakkında ayrı soruşturma yürütülmesine karar verilirken, Oral’ın davası duruşma yapılmaksızın görülecek.

İYİ Partili Kavuncu’ya saldıran zanlı tutuklandı

İYİ Parti İstanbul il başkanına

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