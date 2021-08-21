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Yaramazlara biraz batar!

İYİ Partili Kavuncu’ya saldıran zanlı yakalandı

İstanbul Valiliği, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya saldıran zanlının yakalandığını bildirdi.

Kavuncu dün Halk TV’de katıldığı program sonrası Bakırköy’de yumruklu saldırıya uğramıştı.


Valiliğin açıklamasında şunlar kaydedildi: “Yapılan çalışmalar neticesinde saldırganın 1990 doğumlu S.O. olduğu tespit edilmiş ve saat 05:30’da Silivri ilçemizdeki adresinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor ve Sayın İsmail Buğra Kavuncu’ya geçmiş olsun diyoruz.”

Kavuncu’nun ‘koruma kararı’ İçişleri Bakanlığı’nca kaldırılmıştı.

İYİ Parti İstanbul il başkanına saldırı

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