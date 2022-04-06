Madencilik 2140’ta bitecek: 19 milyonu çıktı, geriye 2 milyon Bitcoin kaldı

Madenciliği tamamlanan Bitcoin sayısı 19 milyona ulaştı. Dolaşımdaki toplam Bitcoin sayısı 21 milyona ulaştığında madencilik faaliyeti sona erecek. Uzmanlara göre bu sayıya ulaşılması 2140’ı bulacak.

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Bitcoin’in ortaya çıktığı 3 Ocak 2009’da dolaşımdaki Bitcoin sayısı 50’yken, bu sayı günümüze kadar sürekli arttı. Dolaşımdaki Bitcoin sayısının madencilik sayesinde artıyor.

Madenciler özel dizayn edilmiş cihazlarını kullanarak Bitcoin üretimi yapıyor. Cihazların işlem gücü kullanılarak Bitcoin bloklarının doğrulanması ve blok zincire eklenmesi süreci Bitcoin madenciliği olarak nitelendiriliyor. Bunun karşılığında Bitcoin ağı, sistemin işlemesini sağlamak ve teşvik amacıyla madencilere blok başına ödül sunuyor.

Nisan itibariyle madenciliği tamamlanmış Bitcoin sayısı 19 milyona ulaşırken, blok sayısı 730 bini geçti.

Madencilik ve ödül sistemi

Blok ödülleri, Bitcoin madencilerinin gelirlerini doğrudan etkiliyor. Bu noktada, 210 bin rakamı sistem açısından önemli. Blok başına 50 Bitcoin ödülüyle başlayan madencilik serüveninde, 210 bin blokta bir ödül yarıya indiriliyor.

Bu kapsamda, başlangıçta 50 Bitcoin olan blok ödülü, 28 Kasım 2012’de 25 Bitcoin’e, 9 Temmuz 2016’da 12,5 Bitcoin’e, 11 Mayıs 2020’de 6,25 Bitcoin’e düştü. Şu anda madenciler blok başına 6,25 Bitcoin ödül kazanırken, madenciliği tamamlanmış Bitcoin bloku sayısının 210 binin dört katı olan 840 bine ulaşmasıyla ödül 3,125 Bitcoin’e düşecek.

Bitcoin üretiminin tamamlanmasının ardından, ağdan elde edilen gelirlerin, doğrulanan işlem sayısı üzerinden sağlanması bekleniyor.

Madencilerin gelirleri

Blok başına ödül miktarı zamanla düşse de Bitcoin’in değerinin geçen senelere göre artması madencilerin gelirlerini de artırdı. Bitcoin ağındaki madencilerin geçen yıl elde ettiği toplam gelir 15 milyar doları geçti. 2021, Bitcoin madenciliği açısından en fazla gelir elde edilen yıl oldu.

Kripto para madenciliği, harcadığı enerji ve çevreye olan etkisiyle de gündeme geliyor. Enerji alanında ham madde fiyatlarının arttığı son dönemde bazı devletler madenciliğe yönelik kısıtlamalar getiriyor. Buna karşılık, aralarında Intel’in de bulunduğu birçok teknoloji firması, madencilikte kullanılan donanımların daha az enerji harcaması ve çevreye etkisinin azaltılmasına yönelik ürünler geliştiriyor.