Büyükada’da hayvanseverler tepkili: ‘Veterinerlik hizmetinde ihmal var’

İstanbul Büyükada’da hayvanseverler veterinerlik hizmetinden duyulan memnuniyetsizlikten dolayı tepkili.

Büyükada’da yaşayan tiyatro sanatçısı Konuralp Sunal ve Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi Dr. İrem Berksoy Diken’e konuştu.

Berksoy, şikayetlerini şöyle anlattı “Gerçekten ortam son derece pis, muayene masası, yerler, ameliyat masası ilaçlar birbirinin içinde. Öyle ki, bazen hayvanlara antibiyotik yapılıyor zannediliyor halbuki anestezi yapılmış hayvan yolun ortasında uyuya kalıyor.”

Sunal veterinerin görev yerinde sürekli olmadığını belirterek, Adalar Belediyesi’nin de konuyla ilgili bir yaptırım uygulamamasından şikayetçi oldu.

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Hayvanseverler 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde Adalar Belediyesi önünde toplanıp belediyede görevli olan Mustafa Ün’ü protesto etmiş ve ellerinde ‘İstifa’ pankartları taşımıştı.

Adalar Belediyesi İstanbul’da tıbbi ürün temin izni olmayan tek ilçe. Bunun nedeniyse 2019 yılında tarım müdürlüğü denetiminden sonra kliniğin hijyenik koşullar taşımadığı, ilaçların uygunsuz bir şekilde muhafaza edildiği ve veterinerliğin e-ilaç takip, e-reçete sistemine kayıt olmadığı tespit edilmesi.

‘Hayvanlara antibiyotik diye anestezi uygulanıyor’

Berksoy şunları söyledi: “Veterinerlik hizmetinin işleyişiyle ilgili ciddi ihmaller ve hatta suçlar var. Gerçekten ortam son derece pis, muayene masası, yerler, ameliyat masası ilaçlar birbirinin içinde. Öyle ki, bazen hayvanlara antibiyotik yapılıyor zannediliyor halbuki anestezi yapılmış hayvan yolun ortasında uyuya kalıyor.”

‘Makbuzsuz para alınıyor’

Öğretim üyesi veterinerin ilaç temini izninin olmamasına dayanarak yurttaşlardan para talep ettiğini söyledi: “Veterinerler ada halkından sürekli kayıtsız makbuzsuz para talep ediyor. Herkesin görüntüsüne göre az ya da çok ama nihayetinde büyük paralar yapıyor bu. Hatta hizmet almaya devam edebilmek için düzenli büyük paralar ödeyenler var, yeter ki hizmet aksamasın diye.. Çünkü ‘Para vermezseniz size hizmet sunmam’ diyebiliyor veteriner.”

Veterinerler belediyeye bağlı. Bu nedenler kamu hizmeti kapsamında ücret talep etmemesi gerekiyor, talep edilen ücret olursa da bunun karşılığında makbuz kesmesi zorunlu. Ancak makbuz da kesilmiyor.

Berksoy şöyle devam etti: “Biz, bu kamu hizmetine ulaşabilmek için sürekli olarak para ödememiz gerekiyor. Bunu şikayet eden arkadaşlarımızın belediyeden hizmet alması yasaklanıyor. İki buçuk senedir yönetimi harekete geçirmeye çalışıyoruz ama hiçbir şey yapmıyorlar. Biz nihayetinde bununla ilgili suç duyurusu yaptık. Oradaki pislik, hayvan sağlığı kadar insan sağlığı çevre sağlığını da tehdit ediyor. Kamu hizmetine ulaşmamızı ayrımsız ve ücretsiz şekilde karşılanmasını ve suç fiillerine son verilmesini talep ettik.”

‘Belediye destek vermiyor’

Büyükada’da 200’e yakın hayvan hakları gönüllüsü var.

Gönüllülerin anlattığına göre veterinerler mesai saatlerine de uymuyor. Bu nedenle klinikte ehliyeti olmayan, eğitimsiz kimseler hayvanlara müdahale ediyor. Yanlış müdahaleler nedeniyle ölen hayvanlar da olmuş.

Bunun yanı sıra adalılar belediyenin barınaktaki hayvanlarla ilgili destek vermemesinden de yakındı: “Bir kilo mama desteği bile sağlamıyorlar. Barınaktaki bütün köpeklerin yükü bizim üzerimizde. Beslenmesinden, tedavisine, kısırlaştırılmasına kadar…”

Berksoy, belediyenin veterinerlik hizmeti sunmadığı ve hayvan kısırlaştırılmadığı dönemde büyük bir nüfus patlaması olduğunu da söyledi: “Bu sene bir de bulaşıcı hastalıklarla karşı karşıyayız. O kadar denge bozuldu ve o kadar bulaşıcı hastalıklar arttı ki. Bu durum bizim üstlenmemiz gereken maliyeti artırdı. Kedilerle ilgili durum bu. Köpeklerdeki nüfus artışındaysa halktan gelen şikayetler artıyor. Belediye yine hiç umursamadığı için mecburen o sorunlarla da biz ilgileniyoruz. İnsanlar artık belediyeyi değil doğrudan bizi arıyor.”

Sunal: Görev mahallinde bulunmuyor

Tiyatro oyuncusu Sunal da hayvan severler olarak veterinerlikten iyi hizmet talep ettiklerini söyledi: “Teknik açıdan hekimliğini, donanımını ölçemeyiz. Ama görev mahallinde çoğunlukla bulunmuyor. Para alıyor. Sahipli hayvanlar için alınmasın demiyoruz. Para alabilir sahipli hayvanlardan ama onun için de makbuz kesmeli. Bizim gibi sokak hayvanları getirmeyenlerin dışındakilerden para alıyorsa makbuz kessin diyoruz. Makbuz kesilmeyip açıktan aldı. Tanıklarımız var.“

Ün’le ilgili şikayetler sadece bunlarla sınırlı değil: “Fevri saygısızca hareketleri var. Birçok arkadaşım bununla karşılaştı ve oraya hayvan getirmekten yılmış vaziyette. Ya kendi ceplerinden özel hekime getiriyorlar ya karşıya İBB’nin birimine götürüyorlar.”

Belediyeden yaptırım yok

Sunal, Adalar Belediye başkanı Erdem Gül ve yardımcısı Engin Çelik’ten Ün’e yönelik bir yaptırım göremediklerini söyledi: “Son yaptığımız toplantıda öyle olmadığını iddia ettiler, bir saat Gül’ün Meclis toplantısında konuşuldu. Sonra yaklaşık iki saat sonrada Engin Bey özel olarak bizimle görüştü. Her seferinde onun bir devlet memuru olduğu söylendi, mevzuattan bahsedildi ama bunların hiçbiri bizi tatmin etmedi. Bizim asli şikayetlerimiz, görevini kötüye kullanma, fevri ve saygısız davranışlar…”

Adadaki 200’e yakın havyan sever bu problemin ‘kişisel bir hesaplaşma’ gibi yansıtılmaya çalışılmasına da tepkili. Konun çarpıtılmasını gerektiğini belirten gönüllüler, hayvanları hiçbir çıkarları olmadan, kendi ceplerinden harcayarak beslediklerini ve sağlık sorunlarıyla ilgilendiklerini söyledi.