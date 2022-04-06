Yazın giyime yüzde 80 zam yolda

Son bir yılda üretim maliyeti iki kata yakın yükselen hazır giyim sektöründe artan maliyetlerin ürün fiyatlarına yansıması sürüyor. Sektör temsilcileri, yaz aylarında fiyat artışının yüzde 80’e ulaşacağını söyledi.

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Hazır giyimde son bir yılda üretim maliyeti iki kata yakın arttı. Hammadde fiyatları kurdaki artışın da etkisi ile yüzde 130’a yükselirken toplam girdiler içinde yüzde 35 paya sahip olan işçilik giderleri yüzde 50, enerji giderleri ise dört kata yakın arttı. Hammadde fiyatlarındaki artış 2021 yılının geneline yayılırken enerji ve işçilikteki artış ise son dört ayda çok daha yoğun şekilde gerçekleşti. Bu gelişmelerin son ürün fiyatlarına yansıması da kaçınılmaz oldu. Yıldan yıla bakıldığında fiyatı ikiye katlanmayan ürün neredeyse kalmadı.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya, kış ile bahar arasındaki geçişte etiket fiyatlarında yüzde 50- 60 fark olacağına dikkat çekti. Dünya’ya konuşan Kaya, “Yazla beraber yüzde 80’lere varan fiyat farkları görmüş olacağız. Yani 2021’in sonuna göre ürün fiyatları yüzde 80 artmış olacak. Ara sezonda da yüzde 50-60 farkları göreceğiz” dedi.