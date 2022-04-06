CHP’den, Özdağ’ın ‘Mansur Yavaş’ önerisine: Adaya başkanlar karar verecek

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın olası cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında “Adaya ittifakı oluşturan siyasi partilerin sayın genel başkanları ve yetkili kurulları karar verecek” dedi.

Fotoğraf: ABB

Bugün FOX TV’de İsmail Küçükkaya’yla Çalar Saat programına katılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Yavaş’ın partisinin cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklamıştı.

ABB Sözcüsü Volkan Memduh Gültekin, dün Yavaş’la ilgili adaylık iddialarını yalanlamıştı.

Meclis’te basın toplantısı düzenleyen Altay, Özdağ’ın açıklamaları sorulması üzerine şunları söyledi: “Bunu şöyle yorumlamak mümkün. İki ay içinde olmasını arzu ediyorum, bir seçim olacak. Sayın Özdağ da toplumun diğer kesimleri gibi ‘millet ittifakı’ adayının Türkiye’nin 13’üncü cumhurbaşkanı olacağını görmüş ve kanaat getirmiş olması olarak yorumluyorum. ‘Millet ittifakı’yla ilgili aday önerileri çok olur, olacaktır. Ama adaya ‘millet ittifakı’nın adayına, ittifakı oluşturan siyasi partilerin sayın genel başkanları ve yetkili kurulları karar verecektir. Olumlu buluyorum. ‘Millet ittifakı’na olan güveni ve umudu olumlu buluyorum.”