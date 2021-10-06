Akşam Postası / 6 Ekim 2021

Akşener’den film göndermesi: Erdoğan hemşire, bakanları hasta bakıcı!

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis’te grup konuşmasının büyük bölümünü ekonomiye ayırırken, ‘bölücü kebapçılar’ sözü tartışılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi eleştirdi, kürsüye kebap ustası çıkardı.

Kılıçdaroğlu: Erdoğan, bağımsız bir kuruluştan sağlık raporu almalı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisiyle ilgili sözlerine yanıt olarak ”Artık sağlık raporu istemek, bir devlet güvenliği meselesi haline gelmiştir. Erdoğan, bağımsız bir kuruluştan sağlık raporu almalıdır, hem de hemen!” dedi.

Üretici paylaştı: Tarlada 1 lira olan ürün, Tarım Kredi’de altı katı

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, dalından 1 liraya satılan ürünün Tarım Kredi Kooperatifi’nde 5,90 liraya satıldığı görüntüyü paylaşarak “Gıda enflasyonu böyle mi düşecek” dedi.

Başak Demirtaş: Selahattin’le yaklaşık 19 aydır açık görüş yapamıyoruz

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Edirne Cezaevi’nde beş yıldır tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, Adalet Bakanlığı’na görüş haklarının eski haline dönüştürülmesi için çağrı yaptı. Başak Demirtaş “Selahattin’le yaklaşık 19 aydır açık görüş yapamıyoruz, artık keyfiyete dönüştü” dedi.

Erdoğan: Akşener, hayali bir makama talip

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Meral Akşener, hayali bir makama talip oldu” dedi.

Boğaziçililerden üniversite arazisinin statü değişikliğine itiraz

Boğaziçi Üniversitesi mezunları, üniversite arazisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘olur’uyla yapılaşmaya açılma tehlikesine karşı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne itirazda bulundu.

Dünya Bankası Türkiye’nin büyüme beklentisini değiştirdi

Dünya Bankası, Türkiye için 2021 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 5’den yüzde 8,5’e yükseltti.

Ankara’da ‘Martı’ düzenlemesi

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Ankara’da beş firmaya toplam 5 bin 169 elektrikli scooter kullanma izni verildi. Scooterlar iki hafta içinde sokaklarda olacak. 15 yaşının altındakilerin kullanmasının yasak olduğu scooterlarda maksimum hız da 20 km olarak belirlendi.

Çin’de yapıp taşımak artık kurtarmıyor: IKEA üretimde rotayı Türkiye’ye çevirdi

İsveç merkezli mobilya devi IKEA, mevcut üretimine ek olarak koltuk, kanepe, kitaplık, gardırop ve mutfak dolapları kategorilerini de Türkiye’de ürettirerek ihraç etmeyi planlıyor. Şirketin bu kararında pandemi nedeniyle yaşanan üretim kesintilerinin yanı sıra Çin’den yapılan nakliye ücretlerinin aşırı artması etkili oldu.

Çay dağıtan liselilere ‘cumhurbaşkanıyla alay ettikleri’ gerekçesiyle tutanak

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Kocaeli’nin Başiskele ilçesindeki Kocaeli Anadolu Lisesi’nde sınıfta çay dağıtan öğrenciler hakkında ‘cumhurbaşkanını alaylı bir tavırla taklit ettikleri’ gerekçesiyle uyarı tutanağı tutuldu.

Eylülde en çok satılan otomotiv markalarında sıralama değişti

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en fazla satılan marka Fiat oldu. İkincilik koltuğunda Renault yer alırken, Ford takipte. Geçen ay ise ilk üç Fiat, Renault ve Dacia şeklinde sıralanmıştı.

Ada sakinleri akülü araç yasağını nasıl değerlendiriyor?

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Türkiye’nin en huzurlu ve sakin yeri olarak bilinen Adalar’da akülü araç yasağı bugün başladı. Bazı Ada sakinleri akülü araçlar nedeniyle sokaklarda yürüyecek yer kalmadığını düşünüyor ve yasak kararının destekçisi. Aksi görüştekiler ise ulaşım için akülü araçların bir gereklilik olduğu düşüncesinde.

CHP’li Özel: Yangın var; Tayyip bey gofret alarak saçını tarıyor

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, “Mutfakta yangın var. Sofrada yangın var. Cüzdanda yangın var. Ama Tayyip bey, gofret alarak saçını tarıyor” dedi.

Laiklik anketi: Her 10 kişiden yedisi ‘gerekli’ dedi

MetroPOLL Araştırma kurucusu Özer Sencar, yaptıkları ankette “Laiklik gerekli mi” sorusuna verilen yanıta yüzde 69’un ‘evet’ dediğini aktardı.

QNB ile Ripple arasında ortaklık: Pilot uygulama Türkiye’de

Fotoğraf: Diken

QNB, uluslararası ödemelerde Ripple teknolojisini kullanacağını açıkladı. Pilot uygulama Türkiye’de QNB Finansbank tarafından yapılacak.

Playboy’da ilk: Eşcinsel erkeği kapağa taşıdı

Playboy dergisinin kapağında ilk kez eşcinsel bir erkek yer aldı: Bretman Rock.

Squid Game’deki oyunların ‘dehşet’ sıralaması

Fotoğraflar: Netflix

Squid Game, Netflix’in en çok izlenen listelerinde zirveye yerleşerek dünyayı kasıp kavurdu.

Flash TV’nin ‘Kadroda’ dediği iki isim teklifi kabul etmemiş

İki yıllık aradan sonra yayın hayatına dönen Flash TV’nin kadrosunda yer alacağı duyurulan iki isim, teklifi kabul etmediklerini belirtti.

‘Devlet malı sayıldığı için’ haciz kaldırılmıştı; AYM, ‘Hak ihlali’ dedi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Afyonkarahisar’da meydana gelen deprem sonrası kurulan kooperatiften alacaklarını alamayan, icra ve iflas takipleri sonuçsuz kalan firmanın başvurusunda, mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verdi ve firmaya 350 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti.