Diken

Yaramazlara biraz batar!

QNB ile Ripple arasında ortaklık: Pilot uygulama Türkiye’de

QNB, uluslararası ödemelerde Ripple teknolojisini kullanacağını açıkladı. Pilot uygulama Türkiye’de QNB Finansbank tarafından yapılacak.

Fotoğraf: Diken

Ripple (XRP) kripto para ekosisteminin eski aktörlerinden biri. 2018 yılında fiyatı 3 doları aşan XRP, Bitcoin’in ardından en büyük ikinci kripto para birimi olmuştu. Ancak Ripple sonraki süreçte ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile yaşadığı dava süreci nedeniyle büyük değer kaybetti ve 0,20 dolarlı seviyelere kadar indi.


Bu yıl içinde yaşanan boğa sezonu ve dava sürecinde yaşan olumlu gelişmelerin etkisiyle fiyatı yeniden 2 dolar seviyesine yaklaşan Ripple, kripto para piyasasındaki çöküş sonrası ise bir dolar altında hareket ediyor.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın en büyük finans kuruluşlarından biri Qatar National Bank (QNB) ise bugün uluslarası ödemelerde blok zincir şirketi Ripple’ın teknolojisini kullanacağını duyurdu.

QNB’den yapılan açıklamada, Ripple’ın blockchain teknolojisine dayalı bir havale platformu başlatmak için anlaşma imzaladığı belirtildi.

Ripple’ın küresel finansal ağ teknolojisi RippleNet’in ilk kez Türkiye’de QNB Finansbank tarafından kullanılacağı da açıklamada yer aldı.

QNB’nin anlaşmayla sınır ödemesi ödemeleri iyileştirmeyi ve havale hizmeti geliştirmeyi planladığı kaydedildi.

QNB Bireysel Bankacılık Grubu Genel Müdürü Heba el Tamimi, Ripple ile yapılan anlaşmanın QNB’nin müşterilerine en iyi ürünleri sunmak için attığı yenilikçi bir adım olduğunu belirtti.

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