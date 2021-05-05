Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ethereum’un yaratıcısı artık milyarder

27 yaşındaki Rus kökenli Kanadalı programcı Vitalik Buterin henüz 19 yaşındayken yarattığı Ethereum sayesinde şimdi milyarder.

Fotoğraf: Reuters

2015’te kullanıma giren kripto para birimi 3 bin doları aşan karşılığıyla dijital cüzdanında 333 bin 500 Ethereum bulunduran Buterin’in servetini, 1,1 milyar dolara (9,1 milyar TL) yükseltti.

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Ethereum’un değeri 2021 yılında dört kattan fazla arttı. Pazar değeri olarak şu an piyasadaki en büyük ikinci dijital para birimi. CoinMarketCap’e göre dolaşımdaki Ethereum’un toplam değeri şu anda yaklaşık 403 milyar dolar. Ethereum, dün rekor kırarak 3 bin 500 doları zorladı.

Bir şaka oalrak başlayan ancak Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su Elon Musk’ın da desteğiyle yükselişe geçen Dogecoin dahil şu an piyasada birçok kripto para birimi alınıp satılıyor. Ancak Bitcoin ve Ethereum 2.3 trilyon dolarlık küresel kripto pazarının neredeyse üçte ikisini oluşturuyor.

Kripto para hevesi kripto borsası Coinbase’in nisanda 86 milyar dolar değeriyle halka açılmasının ardından fırladı. Yıllarca Ethereum, Bitcoiın ve diğer dijital para birimlerinin finans dünyasında devrim yaratabileceğini savunan ‘kriptocu‘ların Coinbase’in Wall Street’e girişiyle uzun zamandır beklediği o an sonunda gelmiş oldu.

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