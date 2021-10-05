Milyarder iş insanı Cuban: Mavericks mağazalarında Doge ödemeleri Bitcoin’i geçti

Milyarder iş insanı Mark Cuban, NBA ekiplerinden Dallas Mavericks’in online mağazasında Dogecoin ile ödeme oranlarının Bitcoin’i geri bıraktığını duyurdu.

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2013 yılında şaka maksatlı kurulan Dogecoin, bu yıl kripto para piyasasında yaşanan boğa döneminin parlayan yıldızlarından biri olmayı başarmış ve mayıs ayında 0,73 dolar ile tüm zamanlarının en yüksek seviyesini görmüştü.

Bazı analistlerin ‘shitcoin’ (gerçek bir değeri olmayan kripto para) olarak nitelediği Doge, bu ay ise 0,19-0,23 dolar bandında hareket ediyor.

Doge’daki fiyat hareketlerinde Tesla ve Space X’in CEO’su Elon Musk’ın attığı tweet’ler de etkili oluyor.

Cuban, Fox Business’e verdiği röportajda insanların artık Dallas Mavericks’in online mağazasında daha fazla Dogecoin ile ödeme yaptığını söyledi.

Cuban şu anda mağazada Dogecoin ile yapılan ödeme miktarının Bitcoin’den fazla olduğunu ve sezon başlayınca bu rakamın daha da yükseleceğini dile getirdi.

Milyarder iş insanı ayrıca portföyüne bir miktar daha Dogecoin eklediğini ve ‘Doge almanın bir piyango almaktan çok daha iyi’ bir seçenek olduğunu ekledi.