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Yaramazlara biraz batar!

Dünya Bankası Türkiye’nin büyüme beklentisini değiştirdi

Dünya Bankası, Türkiye için 2021 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 5’den yüzde 8,5’e yükseltti.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye ekonomisinin üç yıllık yol haritası niteliğini taşıyan Orta Vadeli Program’da sene sonu için büyüme beklentisi yüzde 9 olarak açıklanmıştı.


Merkez Bankası’nın son piyasa katılımcıları anketinde ise büyüme beklentisi yüzde 6’dan yüzde 8,2’ye çıkmıştı.

Dünya Bankası ayrıca Türkiye’nin 2022 yılı için büyüme tahminini yüzde 4,5’ten yüzde 3’e indirirken, 2023 beklentisini de yüzde 4,5’ten yüzde 4’e’çekti.

Banka, Polonya ve Kazakistan’ın 2021 büyüme beklentisini de yukarı yönlü revize ederken, Romanya’nınkini yüzde 6’dan yüzde 4,5’e indirdi.

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